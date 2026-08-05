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В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ - РИА Новости, 05.08.2026
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09:14 05.08.2026
В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ

В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ 31 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ракетного обстрела ВСУ села Новая Нелидовка Белгородской области 31 июля пострадали три женщины.
  • Одна из женщин, получившая тяжелые ранения, скончалась в больнице.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Женщина, получившая тяжелые ранения 31 июля в результате ракетного обстрела ВСУ села Новая Нелидовка Белгородской области, скончалась в больнице, сообщил региональный оперштаб в среду.
Как информировал оперштаб 31 июля, в Белгородском округе после ракетного обстрела пострадали три женщины. В селе Новая Нелидовка снаряд попал во двор частного дома: две женщины получили осколочные ранения тела, третья — ранение брюшной полости. По оценке медиков, она находилась в тяжелом состоянии.
"В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при ракетном обстреле села Новая Нелидовка 31 июля", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
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