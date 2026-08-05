В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ

Как информировал оперштаб 31 июля, в Белгородском округе после ракетного обстрела пострадали три женщины. В селе Новая Нелидовка снаряд попал во двор частного дома: две женщины получили осколочные ранения тела, третья — ранение брюшной полости. По оценке медиков, она находилась в тяжелом состоянии.