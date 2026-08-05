В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ракетного обстрела ВСУ села Новая Нелидовка Белгородской области 31 июля пострадали три женщины.
- Одна из женщин, получившая тяжелые ранения, скончалась в больнице.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Женщина, получившая тяжелые ранения 31 июля в результате ракетного обстрела ВСУ села Новая Нелидовка Белгородской области, скончалась в больнице, сообщил региональный оперштаб в среду.
Как информировал оперштаб 31 июля, в Белгородском округе после ракетного обстрела пострадали три женщины. В селе Новая Нелидовка снаряд попал во двор частного дома: две женщины получили осколочные ранения тела, третья — ранение брюшной полости. По оценке медиков, она находилась в тяжелом состоянии.
"В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при ракетном обстреле села Новая Нелидовка 31 июля", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
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