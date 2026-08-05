В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов острова Хальмахера на востоке Индонезии.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 125 километров и находился в 105 километрах к северу от города Тернате.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов острова Хальмахера на востоке Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 16.50 по времени UTC (19.50 мск) в 105 километрах к северу от города Тернате с населением более 100 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 125 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.