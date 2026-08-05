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Мендель резко высказалась после слов Зеленского о ракетах для Patriot - РИА Новости, 05.08.2026
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22:56 05.08.2026
Мендель резко высказалась после слов Зеленского о ракетах для Patriot

Мендель возложила ответственность за ужасное состояние Украины на Зеленского

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель назвала катастрофическое состояние Украины следствием политики главы киевского режима.
  • Мендель считает, что Зеленский перекладывает ответственность на Запад и не предлагает перспектив для завершения конфликта.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала катастрофическое состояние Украины прямым следствием политики главы киевского режима.
"Зеленский продолжает перекладывать ответственность на Запад, обвиняя партнеров в нехватке ракет для ПВО. Его правительство не смогло подготовить страну к трудностям эскалации конфликта и надвигающейся катастрофе зимой, а также лично он не смог завершить эту войну. Вместо этого Зеленский продолжает эскалировать конфликт, требуя денег и не предлагая никаких перспектив", — написала она в соцсети X.
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По мнению Мендель, личная ответственность главы киевского режима за ужасное положение Украины абсолютна очевидна.
В среду Зеленский пожаловался на нехватку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО и обвинил западных союзников в том, что из-за их промедления с поставками на Украине минувшей ночью было поражено несколько объектов.
Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал главе киевского режима в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.
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