Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский обвинил западных союзников в медлительности, которая привела к поражению важных объектов в Киеве и области.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил западных союзников в том, что из-за их медлительности ВС России минувшей ночью поразили важные объекты в столице и области.

"Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным <…> разрушениям", — написал он в Telegram-канале.

В среду Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по центрам хранения военных грузов в Киеве и области.

Владимир Зеленский 1 августа упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах. По его словам, США и европейские страны знают, какие боеприпасы необходимы Украине, но для их передачи "требуется политическое решение".