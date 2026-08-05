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Зеленский закатил союзникам истерику из-за удара ВС России - РИА Новости, 05.08.2026
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21:17 05.08.2026
Зеленский закатил союзникам истерику из-за удара ВС России

Зеленский обвинил Запад в ночном массированном ударе ВС России по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский обвинил западных союзников в медлительности, которая привела к поражению важных объектов в Киеве и области.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил западных союзников в том, что из-за их медлительности ВС России минувшей ночью поразили важные объекты в столице и области.
"Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным <…> разрушениям", — написал он в Telegram-канале.
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В среду Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по центрам хранения военных грузов в Киеве и области.
Владимир Зеленский 1 августа упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах. По его словам, США и европейские страны знают, какие боеприпасы необходимы Украине, но для их передачи "требуется политическое решение".
Financial Times со ссылкой на источники позже сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы РФ
 
 
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