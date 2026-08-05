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"Ощущается до сих пор". На Западе пришли в недоумение от решения Зеленского - РИА Новости, 05.08.2026
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15:09 05.08.2026 (обновлено: 19:04 05.08.2026)
"Ощущается до сих пор". На Западе пришли в недоумение от решения Зеленского

Handelsblatt: перестановки в правительстве обернулись кризисом для Зеленского

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Изменение состава правительства Украины привело к политическому кризису для Владимира Зеленского.
  • Отставка премьер-министра Юлии Свириденко и увольнение главы минобороны Михаила Федорова вызвали протесты.
  • Приближенный к Зеленскому Рустем Умеров получил пост главы внешней разведки и должен сохранить роль главного переговорщика Киева.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Изменение состава правительства Украины привело к серьезным проблемам для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Handelsblatt.
"Перестановки в кабинете министров обернулись для него политическим кризисом. Все началось с отставки премьер-министра Юлии Свириденко 12 июля. Три дня спустя Зеленский уволил популярного главу минобороны Михаила Федорова. Тысячи людей вышли на улицы, протесты продолжались несколько недель. Последствия этого решения ощущаются до сих пор", — говорится в материале.
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Отмечается, что иностранные партнеры Украины с тревогой наблюдали за сменой военного руководства в разгар конфликта.
Автор публикации предположил, что "хаотичная перестановка" закончилась в понедельник, когда приближенный к Зеленскому Рустем Умеров получил пост главы внешней разведки. Бывший секретарь СНБО должен сохранить роль главного переговорщика Киева в случае возобновления переговоров с Россией и США, говорится в статье.
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В последние недели Зеленский провел масштабные перестановки в правительстве, армии и силовых структурах. Так, ушла в отставку премьер-министр Юлия Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, в том числе министр обороны Михаил Федоров. На этом фоне по всей Украине прокатилась волна митингов в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Несколько дней спустя Зеленский снял с должности и Сырского, назначив вместо него Михаила Драпатого. Нового главы Минобороны пока нет, исполнять его обязанности Зеленский поручил руководителю СБУ Евгению Хмаре.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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