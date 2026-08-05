"Ощущается до сих пор". На Западе пришли в недоумение от решения Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Изменение состава правительства Украины привело к политическому кризису для Владимира Зеленского.

Отставка премьер-министра Юлии Свириденко и увольнение главы минобороны Михаила Федорова вызвали протесты.

Приближенный к Зеленскому Рустем Умеров получил пост главы внешней разведки и должен сохранить роль главного переговорщика Киева.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Изменение состава правительства Украины привело к серьезным проблемам для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Изменение состава правительства Украины привело к серьезным проблемам для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Handelsblatt

"Перестановки в кабинете министров обернулись для него политическим кризисом. Все началось с отставки премьер-министра Юлии Свириденко 12 июля. Три дня спустя Зеленский уволил популярного главу минобороны Михаила Федорова . Тысячи людей вышли на улицы, протесты продолжались несколько недель. Последствия этого решения ощущаются до сих пор", — говорится в материале.

Отмечается, что иностранные партнеры Украины с тревогой наблюдали за сменой военного руководства в разгар конфликта.

Автор публикации предположил, что "хаотичная перестановка" закончилась в понедельник, когда приближенный к Зеленскому Рустем Умеров получил пост главы внешней разведки. Бывший секретарь СНБО должен сохранить роль главного переговорщика Киева в случае возобновления переговоров с Россией и США, говорится в статье.

В последние недели Зеленский провел масштабные перестановки в правительстве, армии и силовых структурах. Так, ушла в отставку премьер-министр Юлия Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, в том числе министр обороны Михаил Федоров. На этом фоне по всей Украине прокатилась волна митингов в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.

Несколько дней спустя Зеленский снял с должности и Сырского, назначив вместо него Михаила Драпатого. Нового главы Минобороны пока нет, исполнять его обязанности Зеленский поручил руководителю СБУ Евгению Хмаре.