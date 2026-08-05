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Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов - РИА Новости, 05.08.2026
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11:10 05.08.2026 (обновлено: 16:26 05.08.2026)
Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов

Зеленский вновь потребовал от Запада новых санкций после российских ударов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский потребовал от западных стран, не желающих поставлять Украине средства ПВО, разработать новые антироссийские санкции.
  • Зеленский упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах.
  • Минобороны России сообщило о массированном ударе российской армии по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Западные страны, не желающие поставить Украине средства ПВО, должны разработать в таком случае новые антироссийские санкции, потребовал Владимир Зеленский после российского массированного удара по Киеву.
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"Неготовые сейчас помогать более активно с поставкой ракет-перехватчиков партнеры могут оказать помощь с разработкой новых санкций", — написал он в социальных сетях.

Зеленский также 1 августа упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах. По его словам, США и европейские страны знают, какие боеприпасы необходимы Украине, но для их передачи "требуется политическое решение".
В среду в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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