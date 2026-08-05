Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский потребовал от западных стран, не желающих поставлять Украине средства ПВО, разработать новые антироссийские санкции.
- Зеленский упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах.
- Минобороны России сообщило о массированном ударе российской армии по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Западные страны, не желающие поставить Украине средства ПВО, должны разработать в таком случае новые антироссийские санкции, потребовал Владимир Зеленский после российского массированного удара по Киеву.
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"Неготовые сейчас помогать более активно с поставкой ракет-перехватчиков партнеры могут оказать помощь с разработкой новых санкций", — написал он в социальных сетях.
В среду в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.