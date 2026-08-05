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Кардиолог назвал причины ускоренного старения сердца - РИА Новости, 05.08.2026
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03:47 05.08.2026 (обновлено: 10:09 05.08.2026)
Кардиолог назвал причины ускоренного старения сердца

Бойцов: гипертония, диабет и атеросклероз могут ускорить старение сердца

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкДиагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артериальная гипертония может привести к ускоренному старению сердца.
  • Другими причинами считаются сахарный диабет и атеросклероз
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз без должного лечения могут привести к ускоренному старению сердца, сообщил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.
"Сердце — удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии", — сказал он.
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Врач добавил, что гипертония чаще всего развивается при метаболическом сердечно-сосудистом синдроме — опасном сочетании нарушений обмена веществ и работы сердца.
"Вторая причина старения сердца — это сахарный диабет, который тоже развивается чаще всего в рамках метаболического синдрома. При диабете поражаются и мелкие и крупные эластические сосуды", — уточнил Бойцов.
По словам специалиста, третья причина старения сердца — это появление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, снабжающих орган кровью. При их появлении ухудшается снабжение кислородом самой мышцы сердца и развиваются фиброзные изменения, предупредил собеседник агентства.
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