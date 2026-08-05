Кардиолог назвал причины ускоренного старения сердца

Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы. Архивное фото

Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Артериальная гипертония может привести к ускоренному старению сердца.

Другими причинами считаются сахарный диабет и атеросклероз

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз без должного лечения могут привести к ускоренному старению сердца, сообщил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.

"Сердце — удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии", — сказал он.

Врач добавил, что гипертония чаще всего развивается при метаболическом сердечно-сосудистом синдроме — опасном сочетании нарушений обмена веществ и работы сердца.

"Вторая причина старения сердца — это сахарный диабет, который тоже развивается чаще всего в рамках метаболического синдрома. При диабете поражаются и мелкие и крупные эластические сосуды", — уточнил Бойцов.