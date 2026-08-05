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В ГИТИСе прокомментировали сообщения о проверке Заславского - РИА Новости, 05.08.2026
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Культура
 
14:46 05.08.2026
В ГИТИСе прокомментировали сообщения о проверке Заславского

РИА Новости: в ГИТИСе ничего не знают о проверке бывшего ректора Заславского

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГригорий Заславский
Григорий Заславский - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Григорий Заславский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проректор ГИТИСа Дарья Другаченко заявила, что коллективу и руководству института ничего не известно о возможной проверке правоохранительными органами бывшего ректора Григория Заславского.
  • Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа, это стало неожиданностью для коллектива института.
  • Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Коллективу и руководству Российского института театрального искусства (ГИТИС) ничего не известно о возможной проверке правоохранительными органами бывшего ректора Григория Заславского, заявила РИА Новости проректор по учебной и воспитательной работе института Дарья Другаченко.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в отношении бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского якобы проводится проверка по факту превышения должностных полномочий и необоснованного начисления заработной платы.
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"Мы ничего про это не знаем. Так ли это, тоже не знаем", - сказала проректор, отвечая на вопрос РИА Новости о возможной проверке Заславского правоохранительными органами.
Она отметила, что для всего коллектива института уход Заславского с поста ректора стал неожиданностью.
"Григорий Анатольевич написал заявление и покинул пост. Я могу сказать только одно: коллектив ГИТИСа считает это катастрофой, поскольку он гениальный ректор, талантливый театральный критик и выдающийся человек. Для нас это было так же неожиданно, как и для всех", - заключила Другаченко.
Во вторник в вузе сообщили, что ректор института Григорий Заславский покинул свой пост. Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.
Заславский возглавлял ГИТИС на протяжении десяти лет. Он был назначен исполняющим обязанности ректора 16 мая 2016 года, а 15 ноября того же года официально избран на эту должность. В октябре 2021 года Заславский был переизбран ректором на новый пятилетний срок.
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