Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 05.08.2026
В Запорожской области восстанавливают электроснабжение

В Запорожской области продолжают масштабные работы в сфере электроснабжения

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области продолжаются масштабные восстановительные работы в энергетике.
  • Часть населенных пунктов удалось запитать, но значительное число абонентов все еще остается без электроэнергии.
  • Работы идут поэтапно, по мере готовности сетей, и продолжаются непрерывно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Масштабные восстановительные работы в энергетике Запорожской области продолжаются, часть населенных пунктов удалось запитать, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее он сообщил об отключениях электроэнергии в большей части региона из-за повреждения атаками ВСУ крупных объектов энергетики.
"В круглосуточном режиме аварийные бригады энергетиков ведут масштабные работы. Удалось запитать часть населенных пунктов региона. Работы идут поэтапно, по мере готовности сетей. Однако значительное число абонентов все еще остается без электроэнергии. Наибольшие трудности связаны с серьезными повреждениями на узлах связи и распределительных пунктах - объем восстановительных работ колоссальный", - написал Балицкий в канале в "Макс".
Делается все возможное, чтобы восстановить подачу энергии в кратчайшие сроки, работы продолжаются непрерывно, отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала