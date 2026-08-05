В Запорожской области восстанавливают электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области продолжаются масштабные восстановительные работы в энергетике.
- Часть населенных пунктов удалось запитать, но значительное число абонентов все еще остается без электроэнергии.
- Работы идут поэтапно, по мере готовности сетей, и продолжаются непрерывно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Масштабные восстановительные работы в энергетике Запорожской области продолжаются, часть населенных пунктов удалось запитать, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее он сообщил об отключениях электроэнергии в большей части региона из-за повреждения атаками ВСУ крупных объектов энергетики.
"В круглосуточном режиме аварийные бригады энергетиков ведут масштабные работы. Удалось запитать часть населенных пунктов региона. Работы идут поэтапно, по мере готовности сетей. Однако значительное число абонентов все еще остается без электроэнергии. Наибольшие трудности связаны с серьезными повреждениями на узлах связи и распределительных пунктах - объем восстановительных работ колоссальный", - написал Балицкий в канале в "Макс".
Делается все возможное, чтобы восстановить подачу энергии в кратчайшие сроки, работы продолжаются непрерывно, отметил он.
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