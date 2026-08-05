Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала ЕС заниматься насущными проблемами - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 05.08.2026 (обновлено: 09:27 05.08.2026)
Захарова призвала ЕС заниматься насущными проблемами

Захарова: Евросоюз должен заниматься насущными проблемами

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Евросоюзу следует сосредоточиться на реальных проблемах, а не на милитаризации.
  • Захарова указала на риски вовлечения стран западноевропейского сообщества в "суицидальные философствования" официального Парижа о раскрытии ядерного зонтика.
  • Дипломат отметила наличие у ЕС ряда актуальных проблем, включая порождение "террористического интернационала", контрабанду и уничтожение элементов европейской безопасности.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Евросоюз должен заниматься реальными насущными проблемами, а не придумывать несуществующие и заигрываться в милитаризацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У Европейского союза есть действительно насущные проблемы, которыми он должен заниматься и уделять повышенное внимание, а не придумывать несуществующие... А не создавать новые опасные тенденции, заигрываться в милитаризацию. Сейчас это уже не только милитаризация, это же еще и милитаризация с ядерным компонентом", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
ЕС мог бы отстроить Киев до уровня Дубая, заявила Захарова
Вчера, 09:11
По ее словам, под "суицидальными философствованиями" официального Парижа о раскрытии ядерного зонтика ЕС рискует вовлечь в этот процесс страны западноевропейского сообщества. Вместо этого Брюсселю стоило бы минимизировать последствия того, что он уже натворил, добавила она.
Реальных проблем у союза огромное количество, отметила дипломат: порождение "террористического интернационала" в центре Европы, расползание по миру оружия, передававшегося киевскому режиму, контрабанда "от наркотиков до людей", черная трансплантология и уничтожение последних элементов европейской безопасности.
Заниматься всем этим Евросоюз должен именно сейчас и в срочном порядке, если хочет сохранить свои достижения, подчеркнула она.
Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил ранее РИА Новости, что европейцы, усомнившись в надежности американского ядерного "зонтика", создают собственные механизмы сдерживания, а Франция уже запускает ядерное сотрудничество с Германией и Польшей.
В России обеспокоены намерениями Парижа предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам ЕС и НАТО, это не приведет к укреплению безопасности, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Захарова прокомментировала торжественные похороны экс-легионера СС в Латвии
4 августа, 20:24
 
ЕвросоюзМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала