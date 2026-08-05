Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Евросоюзу следует сосредоточиться на реальных проблемах, а не на милитаризации.

Захарова указала на риски вовлечения стран западноевропейского сообщества в "суицидальные философствования" официального Парижа о раскрытии ядерного зонтика.

Дипломат отметила наличие у ЕС ряда актуальных проблем, включая порождение "террористического интернационала", контрабанду и уничтожение элементов европейской безопасности.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Евросоюз должен заниматься реальными насущными проблемами, а не придумывать несуществующие и заигрываться в милитаризацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У Европейского союза есть действительно насущные проблемы, которыми он должен заниматься и уделять повышенное внимание, а не придумывать несуществующие... А не создавать новые опасные тенденции, заигрываться в милитаризацию. Сейчас это уже не только милитаризация, это же еще и милитаризация с ядерным компонентом", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik

По ее словам, под "суицидальными философствованиями" официального Парижа о раскрытии ядерного зонтика ЕС рискует вовлечь в этот процесс страны западноевропейского сообщества. Вместо этого Брюсселю стоило бы минимизировать последствия того, что он уже натворил, добавила она.

Реальных проблем у союза огромное количество, отметила дипломат: порождение "террористического интернационала" в центре Европы, расползание по миру оружия, передававшегося киевскому режиму, контрабанда "от наркотиков до людей", черная трансплантология и уничтожение последних элементов европейской безопасности.

Заниматься всем этим Евросоюз должен именно сейчас и в срочном порядке, если хочет сохранить свои достижения, подчеркнула она.

Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил ранее РИА Новости, что европейцы, усомнившись в надежности американского ядерного "зонтика", создают собственные механизмы сдерживания, а Франция уже запускает ядерное сотрудничество с Германией и Польшей.