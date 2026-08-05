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Макрон командует Киеву совершать теракты против россиян, заявила Захарова - РИА Новости, 05.08.2026
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20:42 05.08.2026
Макрон командует Киеву совершать теракты против россиян, заявила Захарова

Захарова: Макрон командует Киеву совершать теракты против мирных россиян

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Макрон заявил, что ЕС и его партнеры продолжат усиливать давление на Россию и наращивать военную поддержку киевского режима.
  • Захарова заявила, что Макрон, призывая усилить давление на Россию, командует совершать теракты против мирного населения.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об "усилении давления на Россию", командует Киеву совершать теракты против мирных россиян, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В среду Макрон в соцсети X пообещал, что ЕС и некие партнеры союза продолжат усиливать давление на Россию и наращивать военную поддержку киевского режима.
"Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей", - сказала Захарова сайту kp.ru.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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