Краткий пересказ от РИА ИИ
- Макрон заявил, что ЕС и его партнеры продолжат усиливать давление на Россию и наращивать военную поддержку киевского режима.
- Захарова заявила, что Макрон, призывая усилить давление на Россию, командует совершать теракты против мирного населения.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об "усилении давления на Россию", командует Киеву совершать теракты против мирных россиян, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей", - сказала Захарова сайту kp.ru.