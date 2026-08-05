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ЕС мог бы отстроить Киев до уровня Дубая, заявила Захарова - РИА Новости, 05.08.2026
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09:11 05.08.2026 (обновлено: 09:23 05.08.2026)
ЕС мог бы отстроить Киев до уровня Дубая, заявила Захарова

Захарова: Евросоюз мог бы отстроить Украину до уровня Дубая вместо милитаризации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что деньги, направленные Евросоюзом киевскому режиму, могли бы быть использованы для развития Украины до уровня современного европейского Дубая.
  • Она подчеркнула, что европейцы готовы выделять большие средства на разрушение, но скупятся на созидательные проекты.
  • Дипломат отметила, что до 2014 года Брюссель не направлял на развитие Украины и десятой части тех средств, которые выделяются сейчас, и Крым финансировался по остаточному принципу.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Деньги, которые Евросоюз направил киевскому режиму, позволили бы отстроить Украину до уровня современного европейского Дубая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Те деньги, которые Западная Европа отправила на помощь киевскому режиму, так называемую помощь, на эти деньги можно было бы отстроить Украину до современного европейского Дубая. Я говорю хотя бы про технологию и инфраструктуру - от дорог, мостов, аэропортов до цифровизации зданий офисных и жилых", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
При этом на разрушение и уничтожение европейцы готовы отдавать сотни миллиардов, а на созидание стремятся каждый раз отобрать все больше и больше, подчеркнула она.
Такая щедрость на военные цели разительно контрастирует со скупостью на созидательных направлениях, добавила дипломат. Она отметила, что во время Майдана Евросоюз обещал Украине инвестиции, "но не сказали, во что".
Также, по ее словам, Брюссель до 2014 года не направлял на развитие Украины и десятой части тех средств: Крым в украинских программах развития вообще не участвовал и финансировался по остаточному принципу.
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