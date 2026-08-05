Краткий пересказ от РИА ИИ Осенью 1943 года Эзергайлис начал службу в латышском полицейском батальоне 319F, охранявшем стратегическую железнодорожную линию на участке Идрица — Себеж.

С ноября 1943 года по март 1944 года подразделение, в котором служил Эзергайлис, привлекалось нацистами к массовым расправам над населением Псковщины и угону женщин и детей в Латвию.

В 1944 году Эзергайлис участвовал в боях на реке Муса против 130-го латышского стрелкового корпуса Красной армии.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Латышский полицейский батальон 319F, в котором служил похороненный в Латвии пособник нацистов Лаймонис Эзергайлис, привлекался нацистами к массовым расправам над мирным населением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в латвийских некрологах сообщалось, что осенью 1943 года Эзергайлис "начал службу в латышском полицейском батальоне 319F, охранявшем стратегическую железнодорожную линию на участке Идрица-Себеж".

"Именно это подразделение с ноября 1943 года по март 1944 года привлекалось нацистами к массовым расправам над населением Псковщины в районе Себежа . Также оно привлекалось к угону женщин и детей в Латвию , где одних отправляли в Саласпилсский концлагерь, а других использовали для принудительной рабочей силы на хуторах", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik , сославшись на статью Виктора Гущина "Латвии правда не нужна".

Она добавила, что в 1944 году Эзергайлис окончил инструкторские курсы и участвовал в боях на реке Муса против 130-го латышского стрелкового корпуса Красной армии.

"Он же по своим бил. Тех, кто говорил по-латышски, тех, кто пел латышские песни, тех, кто исповедовал латышскую историю, культуру, знал ее и любил ее", - подчеркнула дипломат.