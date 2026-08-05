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Захарова напомнила о расправах батальона, в котором служил Эзергайлис - РИА Новости, 05.08.2026
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08:51 05.08.2026
Захарова напомнила о расправах батальона, в котором служил Эзергайлис

Захарова напомнила о расправах латышского батальона, в котором служил Эзергайлис

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Осенью 1943 года Эзергайлис начал службу в латышском полицейском батальоне 319F, охранявшем стратегическую железнодорожную линию на участке Идрица — Себеж.
  • С ноября 1943 года по март 1944 года подразделение, в котором служил Эзергайлис, привлекалось нацистами к массовым расправам над населением Псковщины и угону женщин и детей в Латвию.
  • В 1944 году Эзергайлис участвовал в боях на реке Муса против 130-го латышского стрелкового корпуса Красной армии.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Латышский полицейский батальон 319F, в котором служил похороненный в Латвии пособник нацистов Лаймонис Эзергайлис, привлекался нацистами к массовым расправам над мирным населением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в латвийских некрологах сообщалось, что осенью 1943 года Эзергайлис "начал службу в латышском полицейском батальоне 319F, охранявшем стратегическую железнодорожную линию на участке Идрица-Себеж".
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"Именно это подразделение с ноября 1943 года по март 1944 года привлекалось нацистами к массовым расправам над населением Псковщины в районе Себежа. Также оно привлекалось к угону женщин и детей в Латвию, где одних отправляли в Саласпилсский концлагерь, а других использовали для принудительной рабочей силы на хуторах", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, сославшись на статью Виктора Гущина "Латвии правда не нужна".
Она добавила, что в 1944 году Эзергайлис окончил инструкторские курсы и участвовал в боях на реке Муса против 130-го латышского стрелкового корпуса Красной армии.
"Он же по своим бил. Тех, кто говорил по-латышски, тех, кто пел латышские песни, тех, кто исповедовал латышскую историю, культуру, знал ее и любил ее", - подчеркнула дипломат.
Эзергайлиса похоронили во вторник с почестями на кладбище Лестене в Тукумсе, известном как кладбище латышских легионеров СС.
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