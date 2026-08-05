В Минобрнауки оценили ситуацию с поступлением выпускников в вузы

Краткий пересказ от РИА ИИ Более половины выпускников 11-х классов в рамках приемной кампании 2026 года смогут поступить в российские вузы на бюджетные места.

Минобрнауки увеличило контрольные цифры приема в ряд вузов, включая Финансовый университет, МГУ им. Ломоносова, ВШЭ, СПбГУ.

Абитуриенты активно выбирают для поступления вузы в регионах России, подавая документы в университеты за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более половины выпускников 11-х классов в рамках приемной кампании 2026 года смогут поступить в российские вузы на бюджетные места, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что абитуриентам, которые набрали свыше 300 баллов на ЕГЭ, сложно поступить в университет на бюджет из-за высокого конкурса.

"В эту приемную кампанию университетам установили 620 481 место, из них - 446 692 по программам базового высшего образования, бакалавриата и специалитета. Таким образом, для более половины выпускников 11-х классов доступны бюджетные места", - рассказали в ведомстве, добавив, что количество установленных бюджетных мест в 2026 году больше, чем в 2025 году.

Кроме того, Минобрнауки РФ проанализировало, в какие университеты чаще всего поступают олимпиадники, и в 2026 году увеличило контрольные цифры приема ряду вузов. Среди них – Финансовый университет, МГУ им. Ломоносова, ВШЭ , СПбГУ.

В министерстве также отметили, что российские вузы обладают правом зачисления наиболее одаренных студентов за счет средств университета и выделения грантов.

"Яркий пример – Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II в эту приемную кампанию уже принял за свой счет более 120 человек (100% оплата) и 100 человек – 50% оплаты на период первого курса", - уточнили в Минобрнауки.

Также, по данным ведомства, абитуриенты активно стали выбирать для поступления вузы в регионах России. Так, стобалльники подали документы не только в московские и петербургские университеты - они также рассматривают для учебы, например, Уральский федеральный университет, Университет Иннополис, Нижегородский государственный технический университет, Южный федеральный университет и Сахалинский госуниверситет.