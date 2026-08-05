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В Минобрнауки оценили ситуацию с поступлением выпускников в вузы - РИА Новости, 05.08.2026
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08:11 05.08.2026 (обновлено: 09:54 05.08.2026)
В Минобрнауки оценили ситуацию с поступлением выпускников в вузы

Минобрнауки: более половины выпускников 11-х классов смогут поступить на бюджет

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк Приемная комиссия в университете
 Приемная комиссия в университете - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Приемная комиссия в университете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины выпускников 11-х классов в рамках приемной кампании 2026 года смогут поступить в российские вузы на бюджетные места.
  • Минобрнауки увеличило контрольные цифры приема в ряд вузов, включая Финансовый университет, МГУ им. Ломоносова, ВШЭ, СПбГУ.
  • Абитуриенты активно выбирают для поступления вузы в регионах России, подавая документы в университеты за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более половины выпускников 11-х классов в рамках приемной кампании 2026 года смогут поступить в российские вузы на бюджетные места, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что абитуриентам, которые набрали свыше 300 баллов на ЕГЭ, сложно поступить в университет на бюджет из-за высокого конкурса.
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"В эту приемную кампанию университетам установили 620 481 место, из них - 446 692 по программам базового высшего образования, бакалавриата и специалитета. Таким образом, для более половины выпускников 11-х классов доступны бюджетные места", - рассказали в ведомстве, добавив, что количество установленных бюджетных мест в 2026 году больше, чем в 2025 году.
Кроме того, Минобрнауки РФ проанализировало, в какие университеты чаще всего поступают олимпиадники, и в 2026 году увеличило контрольные цифры приема ряду вузов. Среди них – Финансовый университет, МГУ им. Ломоносова, ВШЭ, СПбГУ.
В министерстве также отметили, что российские вузы обладают правом зачисления наиболее одаренных студентов за счет средств университета и выделения грантов.
"Яркий пример – Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II в эту приемную кампанию уже принял за свой счет более 120 человек (100% оплата) и 100 человек – 50% оплаты на период первого курса", - уточнили в Минобрнауки.
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Также, по данным ведомства, абитуриенты активно стали выбирать для поступления вузы в регионах России. Так, стобалльники подали документы не только в московские и петербургские университеты - они также рассматривают для учебы, например, Уральский федеральный университет, Университет Иннополис, Нижегородский государственный технический университет, Южный федеральный университет и Сахалинский госуниверситет.
"Поступление в вузы еще продолжается, но кратного увеличения количества абитуриентов, в разы превышающего показатели прошлого года, не прогнозируется", - заключили в министерстве.
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