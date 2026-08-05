Рижский вокзал снова выставят на торги

Краткий пересказ от РИА ИИ РЖД планируют повторно выставить Рижский вокзал в Москве на торги.

Третий аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. РЖД будут еще раз выставлять на торги Рижский вокзал в Москве, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в среду не состоялся третий аукцион по продаже этого актива из-за отсутствия заявок.

« "Рижский вокзал будет еще раз выставлен на торги. Для активов такого масштаба длительный цикл продажи - нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро. Рынок изучает объект - мы видим заинтересованность и получаем соответствующие сигналы об этом", - сообщили в РЖД

Начальная цена Рижского вокзала все три аукциона составляла 4 миллиарда рублей. Шаг аукциона - 200,5 миллиона рублей.

Лот включал здание Рижского вокзала общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров 1901 года постройки, нежилое двухэтажное здание общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров 1929 года постройки и земельный участок общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров (будет передан новому собственнику в субаренду).

Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина.