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Рижский вокзал снова выставят на торги - РИА Новости, 05.08.2026
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18:30 05.08.2026 (обновлено: 19:08 05.08.2026)
Рижский вокзал снова выставят на торги

РИА Новости: Рижский вокзал будет еще раз выставлен на торги

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Рижского вокзала
Здание Рижского вокзала - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Рижского вокзала. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД планируют повторно выставить Рижский вокзал в Москве на торги.
  • Третий аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. РЖД будут еще раз выставлять на торги Рижский вокзал в Москве, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в среду не состоялся третий аукцион по продаже этого актива из-за отсутствия заявок.
«
"Рижский вокзал будет еще раз выставлен на торги. Для активов такого масштаба длительный цикл продажи - нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро. Рынок изучает объект - мы видим заинтересованность и получаем соответствующие сигналы об этом", - сообщили в РЖД.
Начальная цена Рижского вокзала все три аукциона составляла 4 миллиарда рублей. Шаг аукциона - 200,5 миллиона рублей.
Лот включал здание Рижского вокзала общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров 1901 года постройки, нежилое двухэтажное здание общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров 1929 года постройки и земельный участок общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров (будет передан новому собственнику в субаренду).
Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина.
Сам Рижский вокзал уже некоторое время не используется для обслуживания пассажиров.
Здание Рижского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Третий аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся
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