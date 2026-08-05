В поселке Остафьево сделают капремонт водопровода

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально ремонтируют участок водопровода в районе Щербинка в поселке Остафьево Новомосковского административного округа, работы уже выполнены на 50%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проводят капитальный ремонт участка водопровода в районе Щербинка (поселок Остафьево) Новомосковского административного округа. Работы начались в июне текущего года, и на сегодняшний день они выполнены уже на 50 процентов", - говорится в сообщении.

Как уточнили на сайте, капитальному ремонту подлежит более 500 метров стального трубопровода диаметром 150 миллиметров. На данный момент обновлено уже около 250 метров трубы и реконструированы два водопроводных колодца. Работы планируется завершить до конца сентября.

Для реализации проекта АО "Мосводоканал" использует бестраншейную технологию "метод разрушения трубы".

"Суть процесса в том, что в ремонтируемый отрезок вводится специальный привод, обеспечивающий движение резака-разрушителя, к которому присоединяется расширитель с закрепленным на нем концом нового трубопровода. Роликовые резаки с расширителями проходят через старую трубу, разрушая ее и прокладывая путь для новой", - уточняется в сообщении.