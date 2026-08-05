Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- В районе аэропорта «Внуково» введены временные ограничения на использование воздушного пространства.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений в районе авиагавани, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
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