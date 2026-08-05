Внедорожник ROX 01 сертифицировали для производства на заводе "Автотор"

Краткий пересказ от РИА ИИ Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Модель ROX 01 можно будет производить на заводе «Автотор» в Калининграде и реализовывать в России.

Первые товарные партии внедорожников калининградской сборки поступят дилерам в сентябре текущего года.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который позволяет производить эту модель на мощностях калининградского завода "Автотор" и реализовывать машины в России, сообщила пресс-служба бренда.

« "Концерн ROX Motor объявляет о получении одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для внедорожника ROX 01 российской сборки. Сертификат ОТТС позволяет выпускать автомобили с присвоением российского VIN-номера на мощностях завода "Автотор" в Калининграде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые товарные партии этих машин калининградской сборки поступят дилерам в сентябре текущего года, а цены локализованных версий будут объявлены в августе.