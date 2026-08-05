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Внедорожник ROX 01 сертифицировали для производства на заводе "Автотор" - РИА Новости, 05.08.2026
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17:45 05.08.2026 (обновлено: 17:46 05.08.2026)
Внедорожник ROX 01 сертифицировали для производства на заводе "Автотор"

Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат типа транспортного средства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкROX 01
ROX 01 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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ROX 01. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС).
  • Модель ROX 01 можно будет производить на заводе «Автотор» в Калининграде и реализовывать в России.
  • Первые товарные партии внедорожников калининградской сборки поступят дилерам в сентябре текущего года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который позволяет производить эту модель на мощностях калининградского завода "Автотор" и реализовывать машины в России, сообщила пресс-служба бренда.
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"Концерн ROX Motor объявляет о получении одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для внедорожника ROX 01 российской сборки. Сертификат ОТТС позволяет выпускать автомобили с присвоением российского VIN-номера на мощностях завода "Автотор" в Калининграде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые товарные партии этих машин калининградской сборки поступят дилерам в сентябре текущего года, а цены локализованных версий будут объявлены в августе.
"Надеемся, что благодаря локализации производства на "Автоторе" мы сможем сделать шаг навстречу потребителю с точки зрения ценовой политики, а также предложить господдержку", - прокомментировала директор департамента продаж и развития дилерской сети ROX Motor Екатерина Зарубина.
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