Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую 28 тысяч жителей без света - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 05.08.2026
Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую 28 тысяч жителей без света

Аварию, оставившую 28 тысяч потребителей без света, устраняют во Владивостоке

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за аварии на сетях более 28 тысяч жителей Владивостока остались без света.
  • Прокуратура Приморья поставила проведение аварийно-восстановительных работ на контроль и даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей.
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Энергетики устраняют аварию на сетях, из-за которой более 28 тысяч жителей Владивостока остались без света, сообщает прокуратура Приморья.
"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 5 августа 2026 года из-за аварии на сетях без электричества остались более 28 тысяч жителей домов по улицам Русская, Давыдова, Магнитогорская, Чапаева, Чкалова, Лесная, Залесная, Каплунова, Невельского, Нейбута, Ладыгина и других во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей.
Ропилема в Амурском заливе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Гигантские медузы ропилемы пришли к берегам Владивостока
3 августа, 09:15
 
ПроисшествияВладивостокРусский (остров)Лесной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала