Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую 28 тысяч жителей без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за аварии на сетях более 28 тысяч жителей Владивостока остались без света.
- Прокуратура Приморья поставила проведение аварийно-восстановительных работ на контроль и даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей.
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Энергетики устраняют аварию на сетях, из-за которой более 28 тысяч жителей Владивостока остались без света, сообщает прокуратура Приморья.
"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 5 августа 2026 года из-за аварии на сетях без электричества остались более 28 тысяч жителей домов по улицам Русская, Давыдова, Магнитогорская, Чапаева, Чкалова, Лесная, Залесная, Каплунова, Невельского, Нейбута, Ладыгина и других во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей.
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