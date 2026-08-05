Очередь из грузовых автомобилей в ожидании перехода через границу с Россией и Грузией в пригороде города Владикавказ. Архивное фото

Очередь из грузовых автомобилей в ожидании перехода через границу с Россией и Грузией в пригороде города Владикавказ

В МИД России рассказали, как новая трасса повлияет на путь к Верхнему Ларсу

Краткий пересказ от РИА ИИ Строительство нового участка трассы Р-217 «Кавказ» на обходе Владикавказа увеличит безопасность дорожного движения и улучшит пропускную способность участка.

Новый участок трассы начнется от региональной автодороги Архонская — Владикавказ и будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из Владикавказа.

Завершить строительство новой трассы планируется в 2028 году.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новый участок трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа увеличит безопасность дорожного движения на пути к КПП "Верхний Ларс", а также улучшит пропускную способность участка, рассказал РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев.

Дипломат сообщил агентству, что строительство второй и третьей очередей трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа продолжается, новый участок трассы возьмет начало от региональной автодороги Архонская — Владикавказ и будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из Владикавказа.

"Реализация проекта позволит увеличить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность участка автодороги, а также освободить городские улицы от транзитного транспорта", — указал Мамиев, отвечая на вопрос агентства о модернизации инфраструктуры КПП "Верхний Ларс".

По словам дипломата, строительство обхода также будет способствовать развитию внутреннего туризма. Полностью завершить строительство новой трассы планируется в 2028 году, добавил он.