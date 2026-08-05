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В МИД России рассказали, как новая трасса повлияет на путь к Верхнему Ларсу - РИА Новости, 05.08.2026
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16:10 05.08.2026
В МИД России рассказали, как новая трасса повлияет на путь к Верхнему Ларсу

Мамиев: новый участок Р-217 "Кавказ" увеличит уровень безопасности на дороге

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкОчередь из грузовых автомобилей в ожидании перехода через границу с Россией и Грузией в пригороде города Владикавказ
Очередь из грузовых автомобилей в ожидании перехода через границу с Россией и Грузией в пригороде города Владикавказ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Очередь из грузовых автомобилей в ожидании перехода через границу с Россией и Грузией в пригороде города Владикавказ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Строительство нового участка трассы Р-217 «Кавказ» на обходе Владикавказа увеличит безопасность дорожного движения и улучшит пропускную способность участка.
  • Новый участок трассы начнется от региональной автодороги Архонская — Владикавказ и будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из Владикавказа.
  • Завершить строительство новой трассы планируется в 2028 году.
МОСКВА, 5 авг РИА Новости. Новый участок трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа увеличит безопасность дорожного движения на пути к КПП "Верхний Ларс", а также улучшит пропускную способность участка, рассказал РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев.
Дипломат сообщил агентству, что строительство второй и третьей очередей трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа продолжается, новый участок трассы возьмет начало от региональной автодороги Архонская — Владикавказ и будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из Владикавказа.
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"Реализация проекта позволит увеличить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность участка автодороги, а также освободить городские улицы от транзитного транспорта", — указал Мамиев, отвечая на вопрос агентства о модернизации инфраструктуры КПП "Верхний Ларс".
По словам дипломата, строительство обхода также будет способствовать развитию внутреннего туризма. Полностью завершить строительство новой трассы планируется в 2028 году, добавил он.
В настоящее время пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" — это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее — с Арменией.
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