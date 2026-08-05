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Ветеран СВО рассказал, как стал хоккеистом после потери ноги - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Хоккей
 
11:10 05.08.2026
Ветеран СВО рассказал, как стал хоккеистом после потери ноги

Ветеран СВО Дильмухаметов рассказал, как стал хоккеистом после потери ноги

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После тяжелого ранения и ампутации ноги ветеран спецоперации Глеб Дильмухаметов попал на мастер-класс по следж-хоккею в рамках проекта «Герои нашего времени».
  • Тренер заметил его на мастер-классе и предложил тренироваться.
  • Сейчас Дильмухаметов входит в сборную Югры по следж-хоккею и готовится бороться за золото в предстоящем чемпионате России.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ветеран спецоперации Глеб Дильмухаметов рассказал РИА Новости, что после тяжелого ранения и последующей ампутации ноги он попал на мастер-класс по следж-хоккею в рамках проекта "Герои нашего времени", где его заметил тренер.
По данным фонда "Защитники Отечества", в августе 2023 года под Работино группа Глеба Дильмухаметова угодила под массированный артобстрел, прямое попадание снаряда в укрытие привело к тяжелым ранениям и последующей ампутации ноги, после чего он был досрочно уволен по состоянию здоровья.
"У нас в регионе "Герои нашего времени" для участников СВО проводили спортивные мероприятия, и в один из дней проводился мастер-класс по следж-хоккею. Попробовал, покатался, тренер заметил, предложил походить на тренировки, посмотреть, что из этого выйдет", - сказал Дильмухаметов.
Сейчас он входит в сборную Югры по следж-хоккею - паралимпийской версии классического хоккея, где игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки.
"Мы в этом году бронзовое место заняли. В сентябре новый чемпионат России, второй, начнется. Будем воевать за золото", - добавил ветеран.
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