Ветеран СВО рассказал, как стал хоккеистом после потери ноги

Краткий пересказ от РИА ИИ После тяжелого ранения и ампутации ноги ветеран спецоперации Глеб Дильмухаметов попал на мастер-класс по следж-хоккею в рамках проекта «Герои нашего времени».

Тренер заметил его на мастер-классе и предложил тренироваться.

Сейчас Дильмухаметов входит в сборную Югры по следж-хоккею и готовится бороться за золото в предстоящем чемпионате России.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ветеран спецоперации Глеб Дильмухаметов рассказал РИА Новости, что после тяжелого ранения и последующей ампутации ноги он попал на мастер-класс по следж-хоккею в рамках проекта "Герои нашего времени", где его заметил тренер.

По данным фонда "Защитники Отечества", в августе 2023 года под Работино группа Глеба Дильмухаметова угодила под массированный артобстрел, прямое попадание снаряда в укрытие привело к тяжелым ранениям и последующей ампутации ноги, после чего он был досрочно уволен по состоянию здоровья.

"У нас в регионе "Герои нашего времени" для участников СВО проводили спортивные мероприятия, и в один из дней проводился мастер-класс по следж-хоккею. Попробовал, покатался, тренер заметил, предложил походить на тренировки, посмотреть, что из этого выйдет", - сказал Дильмухаметов.

Сейчас он входит в сборную Югры по следж-хоккею - паралимпийской версии классического хоккея, где игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки.