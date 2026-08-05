Королев: в Тверской области благоустраивают 58 общественных пространств

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В этом году в 37 округах Тверской области благоустраивают 58 общественных пространств по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

"Создаем комфортную среду там, где живем! В этом году по президентскому национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 37 наших округах благоустраиваем 58 общественных пространств. Из них 24 уже готовы: появились современные скверы, парки, зоны отдыха", — написал Королев в своем канале в мессенджере "Макс".

Глава региона привел в пример новый сквер на улице Артюхиной в тверском микрорайоне "Юность". Проект выбирали сами жители. В прошлом году за него проголосовали более 8,6 тысячи человек.

"Считаю, что облик наших микрорайонов, тем более в областном центре, надо в корне менять. Среди "бетонных коробок" и парковок с машинами должно быть как можно больше общественных пространств, где хочется проводить время с семьей, гулять с детьми", — указал Королев.

По его словам, городская среда меняется в каждом муниципалитете Тверской области. А именно, в Оленине преобразился парк у прудов и фонтана, в Рамешках — парковая зона, в Максатихе — территория у дома культуры, в Лихославле в городском саду установлено спортивное оборудование, в Селижарове и в поселке Великооктябрьский Фировского округа — игровые комплексы для детей.

"Работу продолжаем: завершаем объекты текущего года и уже готовимся к реализации проектов следующего. Напомню, что принял решение: лучшие наши муниципалитеты за высокий уровень благоустройства городской среды будем поощрять", — отметил Королев.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что глава региона сформулировал задачу по созданию в округах точек роста в установке: "Малым городам — большое будущее". Он это произнес, выступая в Заксобрании Верхневолжья в июле этого года.