"Тиса" предложила провести выборы нового президента Венгрии 11 августа

Бывший президент Венгрии Тамаш Шуйок 18 июля подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Мадьяр сообщил, что спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов нового главы государства, которые состоятся в течение 30 дней.

По венгерскому законодательству, для выдвижения кандидата на пост президента Венгрии необходима поддержка одной пятой части депутатов парламента, что позволяет оппозиционным партиям выставить своих претендентов. Для назначения на должность за кандидата должно проголосовать две трети депутатов. Правящая партия "Тиса" располагает 141 местом в парламенте Венгрии из 199.