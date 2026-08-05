"Тиса" предложила провести выборы нового президента Венгрии 11 августа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правящая партия Венгрии «Тиса» предложила провести выборы нового президента страны.
- Выборы президента республики предложено назначить на 11 августа 2026 года.
БУДАПЕШТ, 5 авг - РИА Новости. Правящая партия Венгрии "Тиса" предложила парламенту 11 августа провести выборы нового президента страны, следует из документа, опубликованного на сайте парламента.
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"Предлагаем назначить выборы президента республики на 11 августа 2026 года", - говорится в заявлении, поданном партией "Тиса" на имя временно исполняющей обязанности спикера парламента Венгрии Анико Надь Халлерне и подписанном 43 депутатами во главе с премьер-министром страны Петером Мадьяром.
Мадьяр утром в среду выложил совместную фотографию с бывшим председателем Верховного суда Венгрии Андрашем Бакой, занимавшим этот пост с 2009 по 2011 год и ушедшим в отставку из-за реформы Верховного суда при тогдашнем правительстве Виктора Орбана. Мадьяр подписал фотографию словами "нам было о чем поговорить". Издание Index предположило, что это может быть намеком на выдвижение Баки кандидатом от "Тисы" на пост президента.
Бывший президент Венгрии Тамаш Шуйок 18 июля подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Мадьяр сообщил, что спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов нового главы государства, которые состоятся в течение 30 дней.
По венгерскому законодательству, для выдвижения кандидата на пост президента Венгрии необходима поддержка одной пятой части депутатов парламента, что позволяет оппозиционным партиям выставить своих претендентов. Для назначения на должность за кандидата должно проголосовать две трети депутатов. Правящая партия "Тиса" располагает 141 местом в парламенте Венгрии из 199.