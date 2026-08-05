Бывший неонацист примет участие в местных выборах в Британии

"Бывший ультраправый активист, имеющий за плечами ряд судимостей, включая преследование депутата парламента еврейского происхождения (Лучианы Бергер - ред.), был выдвинут кандидатом от Консервативной партии на предстоящих местных выборах", - пишет газета.

Бонхилл-Пейн, по данным Independent, ранее был осужден за это преследование, а также распространение антисемитских материалов.

За последние месяцы несколько случаев нападения на синагоги и объекты, связанные с еврейским сообществом, произошли в Лондоне. Большая часть инцидентов пришлась на район Голдерс-Грин, где около половины населения составляют евреи. Власти утверждают, что ответственность за некоторые из нападений взяла исламистская организация.