Бывший неонацист примет участие в местных выборах в Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Консервативная партия Великобритании выдвинула Джошуа Бонхилл-Пейн, бывшего неонацистского активиста, кандидатом на выборах 2027 года в муниципальный совет графства Сомерсет.
- Джошуа Бонхилл-Пейн ранее был осужден за преследование депутата парламента еврейского происхождения и за распространение антисемитских материалов.
- Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок заявила, что верит во второй шанс для бывшего неонациста.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Консервативная партия Великобритании выдвинула бывшего неонацистского активиста Джошуа Бонхилл-Пейна кандидатом на выборах 2027 года в муниципальный совет графства Сомерсет, сообщила газета Independent.
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"Бывший ультраправый активист, имеющий за плечами ряд судимостей, включая преследование депутата парламента еврейского происхождения (Лучианы Бергер - ред.), был выдвинут кандидатом от Консервативной партии на предстоящих местных выборах", - пишет газета.
Бонхилл-Пейн, по данным Independent, ранее был осужден за это преследование, а также распространение антисемитских материалов.
Комментируя выдвижение Бонхилл-Пейн в кандидаты, лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок заявила, что "верит во второй шанс" для бывшего неонациста и добавила, что он прошел аттестацию министерства внутренних дел для обучения полицейских борьбе с антисемитизмом и экстремизмом, сообщает газета.
За последние месяцы несколько случаев нападения на синагоги и объекты, связанные с еврейским сообществом, произошли в Лондоне. Большая часть инцидентов пришлась на район Голдерс-Грин, где около половины населения составляют евреи. Власти утверждают, что ответственность за некоторые из нападений взяла исламистская организация.