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Анохин: фермеры Смоленской области собрали 9 тыс тонн зерна - РИА Новости, 05.08.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:19 05.08.2026
Анохин: фермеры Смоленской области собрали 9 тыс тонн зерна

Анохин: средняя урожайность зерна на Смоленщине составила 30 центнеров с гектара

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аграрии Смоленской области собрали 9 тысяч тонн зерна при средней урожайности 30 центнеров с гектара, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он отметил, что на данный момент зерновые и зернобобовые культуры убраны с 3 тысяч гектаров. Наибольшие темпы показывают Новодугинский и Починковский муниципальные округа. Работы по уборке рапса выполнены на площади почти 3 тысячи гектаров. Первую тысячу тонн намолотили аграрии Руднянского муниципального округа.
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Анохин рассказал, что полным ходом идет и заготовка кормов для животноводства. На сегодняшний день скошено 38,5 тысячи гектаров трав – на уровне 2025 года. Лидеры заготовки – Сафоновский, Монастырщинский, Руднянский муниципальные округа. Сенажа заложено почти 176 тысяч тонн – это на 28 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Наиболее высокие показатели у Сафоновского, Смоленского и Глинковского муниципальных округов.
Уже вытереблено 3,5 тысячи гектаров под лен-долгунец – более чем на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Регион развивает и производство гречихи – под эту культуру отдано 6,9 тысячи гектаров.
"Мы поддерживаем наших сельхозпроизводителей. Объем федеральной поддержки АПК в этом году вырос почти наполовину по сравнению с 2025-м и достиг 1,6 миллиарда рублей. Впервые введены субсидии на авансирование лизинга техники. На восстановление плодородия почв направлено 520 миллионов рублей. Эти средства позволяют хозяйствам закупать новую технику и внедрять современные технологии", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
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