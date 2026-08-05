Анохин: фермеры Смоленской области собрали 9 тыс тонн зерна

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аграрии Смоленской области собрали 9 тысяч тонн зерна при средней урожайности 30 центнеров с гектара, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что на данный момент зерновые и зернобобовые культуры убраны с 3 тысяч гектаров. Наибольшие темпы показывают Новодугинский и Починковский муниципальные округа. Работы по уборке рапса выполнены на площади почти 3 тысячи гектаров. Первую тысячу тонн намолотили аграрии Руднянского муниципального округа.

Анохин рассказал, что полным ходом идет и заготовка кормов для животноводства. На сегодняшний день скошено 38,5 тысячи гектаров трав – на уровне 2025 года. Лидеры заготовки – Сафоновский, Монастырщинский, Руднянский муниципальные округа. Сенажа заложено почти 176 тысяч тонн – это на 28 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Наиболее высокие показатели у Сафоновского, Смоленского и Глинковского муниципальных округов.

Уже вытереблено 3,5 тысячи гектаров под лен-долгунец – более чем на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Регион развивает и производство гречихи – под эту культуру отдано 6,9 тысячи гектаров.