Врио главы Удмуртии предложила предприятиям шефствовать над детскими домами

УФА, 5 авг- РИА Новости. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова предложила масштабировать модель шефской помощи завода "Купол" социально значимым учреждениям и закрепить за предприятиями региона детские дома, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

В пресс-службе рассказали, что Абрамова посетила Ижевский электромеханический завод "Купол", который входит в состав концерна ВКО "Алмаз – Антей", и встретилась с генеральным директором крупнейшего в регионе предприятия Фанилом Зиятдиновым.

Абрамова отметила в качестве уникальной практики 25-летнюю историю сотрудничества завода "Купол" и Балезинского детского дома (республиканского филиала социально-реабилитационного центра Балезинского района). Воспитанники центра, проживающие за сотню километров от Ижевска, много знают о "Куполе", дружат с его работниками – получают раннюю профориентацию. Многие выбирают специальности, позволяющие после обучения в техникуме или вузе стать частью коллектива предприятия, сообщает пресс-служба.

"Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии предложила масштабировать "купольскую" модель шефской помощи социально значимым учреждениям – закрепить за сильными промышленными предприятиями каждый детский дом в регионе", - рассказали в пресс-службе руководителя республики.

Абрамова поблагодарила коллектив завода за собранность и четкое выполнение всех обязательств. "Отмечу, что вопросы предприятий оборонно-промышленного комплекса — это безопасность, импортонезависимость, технологический суверенитет и в целом развитие экономики региона. Для того, чтобы быть уверенным в своем будущем, нам уже сегодня необходимо создать подушку безопасности в виде диверсификации ОПК. Доля гражданской продукции оборонных предприятий Удмуртии на сегодня составляет 27,6%. Рада видеть, что "Купол" расширяет свои гражданские направления", - она на встрече.

Абрамова подчеркнула, что сегодня на базе завода развивается новое наукоемкое направление по выпуску судового оборудования, и отметила расширение выпуска фармацевтической продукции, изготовленной в Ижевске. Сделать это позволит недавнее соглашение предприятия с группой компаний "Фармасинтез" о производстве на базе дочерней компании "Купола" диализных растворов.

По итогам 2025 года объем производства завода "Купол" по отношению к 2024 году вырос в 2,5 раза. Предприятие является самым крупным в Удмуртии по численности коллектива, лидером по сумме выплачиваемых во все уровни налогов и отчислений во внебюджетные фонды, по масштабу и уровню реализуемых социально значимых проектов, отмечает пресс-служба.

Зиятдинов подчеркнул, что эти результаты достигнуты благодаря системной инвестиционной политике предприятия и адресной государственной поддержке. "Купол" в 2025 году инвестировал значительный объем собственных средств в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, освоение новой продукции, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение. Инвестпрограмма на 2026 год предусматривает объем вложений, практически в полтора раза превышающий прошлогодние. В первом полугодии 2026 "Купол" получил льготный федеральный займ – средства будут направлены на развитие производства, следует из сообщения.

"Совместная работа позволяет нам формировать научно-технические заделы на перспективу, заниматься диверсификацией", – приводятся слова Зиятдинова.

Участники встречи особо остановились на актуальности и проблематике развития гражданских направлений в контуре ОПК, в том числе обсудили новые научно-технические проекты завода "Купол" в сфере станкостроения – это вклад завода в возрождение традиционной промышленной специализации Удмуртии, сообщает пресс-служба.

"Производной от эффективной работы завода "Купол" являются социально значимые программы, нацеленные на улучшение условий труда, обеспечение здоровья сотрудников, поддержку семей. В Удмуртии и за ее пределами известна "купольская" система непрерывной подготовки квалифицированных кадров для промышленности "школа – техникум – вуз – предприятие", инициативы по развитию спорта высоких достижений и массового спорта, проекты по улучшению социальной инфраструктуры, например, создание Центра развития баскетбола на набережной Ижевского пруда – строительство должно начаться в 2026 году", - рассказали в пресс-службе.