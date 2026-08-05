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Троих жителей Приморья признали виновными в убийстве семьи - РИА Новости, 05.08.2026
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04:48 05.08.2026
Троих жителей Приморья признали виновными в убийстве семьи

Трех жителей Приморья признали виновными в убийстве семьи из-за спора об участке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Присяжные признали жителя Приморья и двух его сыновей виновными в убийстве семейной пары в 2016 году.
  • Мотивом убийства стал длительный конфликт о праве проезда по территории, принадлежавшей потерпевшим.
  • В июне 2020 года присяжные вынесли по делу оправдательный вердикт, но прокуратура края обжаловала его, и теперь фигуранты взяты под стражу в зале суда.
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Присяжные в ходе нового рассмотрения уголовного дела признали жителя Приморья и двух его сыновей виновными в убийстве в 2016 году семейной пары из-за конфликта о праве проезда по территории жертв, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Приморья добилась обвинительного вердикта по делу о резонансном убийстве двух лиц в 2016 году в Шкотовском районе… Присяжные Приморского краевого суда сочли доказанным, что в декабре 2016 года подсудимые - мужчина и двое его сыновей 20 и 22 лет - на почве длительного конфликта с семейной парой - соседями по земельному участку организовали нападение на потерпевших", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, мотивом стал послужил спор о праве проезда по территории, принадлежавшей потерпевшим. Фигуранты заранее выяснили, где будут находиться жертвы, подкараулили их в безлюдном месте на окраине села Анисимовка и стали бить топором и монтировкой по стеклам их автомобиля.
Мужчина вышел из машины, и один из обвиняемых ударил его топором по голове. Женщина попыталась скрыться, но автомобиль застрял на болотистом участке. Подсудимые нанесли ей множественные удары руками, ногами и топором по голове.
Затем фигуранты переместили машину с телами жертв в безлюдное место и сожгли.
В июне 2020 года присяжные вынесли по делу оправдательный вердикт, и подсудимых освободили в зале суда. Прокуратура края обжаловала оправдательный приговор.
"В ближайшее время… на основании вердикта присяжных председательствующий судья постановит обвинительный приговор с назначением наказания и определением итоговой квалификации действий подсудимых. Фигуранты взяты под стражу в зале суда", - отмечает прокуратура.
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