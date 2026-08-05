Троих жителей Приморья признали виновными в убийстве семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ Присяжные признали жителя Приморья и двух его сыновей виновными в убийстве семейной пары в 2016 году.

Мотивом убийства стал длительный конфликт о праве проезда по территории, принадлежавшей потерпевшим.

В июне 2020 года присяжные вынесли по делу оправдательный вердикт, но прокуратура края обжаловала его, и теперь фигуранты взяты под стражу в зале суда.

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Присяжные в ходе нового рассмотрения уголовного дела признали жителя Приморья и двух его сыновей виновными в убийстве в 2016 году семейной пары из-за конфликта о праве проезда по территории жертв, сообщает региональная прокуратура.

"Прокуратура Приморья добилась обвинительного вердикта по делу о резонансном убийстве двух лиц в 2016 году в Шкотовском районе … Присяжные Приморского краевого суда сочли доказанным, что в декабре 2016 года подсудимые - мужчина и двое его сыновей 20 и 22 лет - на почве длительного конфликта с семейной парой - соседями по земельному участку организовали нападение на потерпевших", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мотивом стал послужил спор о праве проезда по территории, принадлежавшей потерпевшим. Фигуранты заранее выяснили, где будут находиться жертвы, подкараулили их в безлюдном месте на окраине села Анисимовка и стали бить топором и монтировкой по стеклам их автомобиля.

Мужчина вышел из машины, и один из обвиняемых ударил его топором по голове. Женщина попыталась скрыться, но автомобиль застрял на болотистом участке. Подсудимые нанесли ей множественные удары руками, ногами и топором по голове.

Затем фигуранты переместили машину с телами жертв в безлюдное место и сожгли.

В июне 2020 года присяжные вынесли по делу оправдательный вердикт, и подсудимых освободили в зале суда. Прокуратура края обжаловала оправдательный приговор.