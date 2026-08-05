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В Турции на побережье обнаружили безэкипажный катер - РИА Новости, 05.08.2026
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22:45 05.08.2026
В Турции на побережье обнаружили безэкипажный катер

Habertürk: безэкипажный катер неустановленного происхождения обнаружили в Турции

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безэкипажный катер неустановленного происхождения прибило к берегу турецкой провинции Сакарья.
  • Специалисты установили, что на пляже деревни Денизкей обнаружен безэкипажный катер без взрывчатки, катер был передан саперам для последующей ликвидации.
СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Безэкипажный катер неустановленного происхождения прибило к берегу турецкой провинции Сакарья, сообщил в среду телеканал Habertürk.
"В 15.45 (время совпадает с мск – ред.) жители деревни Денизкей сообщили о подозрительном объекте на пляже. Прибывшие по вызову специалисты установили, что, по предварительным данным, речь идет о безэкипажном катере без взрывчатки", - говорится в сообщении.
Катер передан саперам для последующей ликвидации.
Украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки упал 1 июля в турецкой провинции Трабзон. В июне БПЛА и их обломки обнаружили в ряде провинций Турции на Черном море.
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В миреСакарья (провинция)Трабзон (провинция)Турция
 
 
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