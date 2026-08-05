В Турции на побережье обнаружили безэкипажный катер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Безэкипажный катер неустановленного происхождения прибило к берегу турецкой провинции Сакарья.
- Специалисты установили, что на пляже деревни Денизкей обнаружен безэкипажный катер без взрывчатки, катер был передан саперам для последующей ликвидации.
СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Безэкипажный катер неустановленного происхождения прибило к берегу турецкой провинции Сакарья, сообщил в среду телеканал Habertürk.
"В 15.45 (время совпадает с мск – ред.) жители деревни Денизкей сообщили о подозрительном объекте на пляже. Прибывшие по вызову специалисты установили, что, по предварительным данным, речь идет о безэкипажном катере без взрывчатки", - говорится в сообщении.
Катер передан саперам для последующей ликвидации.
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