В Турции на побережье обнаружили безэкипажный катер

"В 15.45 (время совпадает с мск – ред.) жители деревни Денизкей сообщили о подозрительном объекте на пляже. Прибывшие по вызову специалисты установили, что, по предварительным данным, речь идет о безэкипажном катере без взрывчатки", - говорится в сообщении.