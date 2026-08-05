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Россия нарастила экспорт удобрений в Турцию - РИА Новости, 05.08.2026
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08:14 05.08.2026
Россия нарастила экспорт удобрений в Турцию

Россия в июне увеличила импорт удобрений в Турцию в четыре раза

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПродажа удобрения в магазине
Продажа удобрения в магазине - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Продажа удобрения в магазине . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспорт российских удобрений в Турцию в июне 2026 года вырос более чем в четыре раза в годовом выражении.
  • За первое полугодие 2026 года объем поставок удобрений из России в Турцию составил 182,3 миллиона долларов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
  • Среди основных поставщиков удобрений в Турцию Россия в июне расположилась на третьем месте.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экспорт российских удобрений в Турцию в июне вырос более чем в четыре раза в годовом выражении, при этом Россия осталась третьей по объемам их поставок, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Так, за июнь 2026 года Турция импортировала из РФ удобрений на 19,9 миллиона долларов, нарастив поставки в месячном выражении в 1,7 раза, а в годовом - в 4,2 раза. При этом за первое полугодие объем поставок достиг 182,3 миллиона долларов – это на 3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Среди основных поставщиков удобрений в Турцию Россия в июне расположилась на третьем месте. Месяц назад она была четвертой, а год назад - также третьей. Также в пятерку вошли Китай (25,5 миллиона долларов), Марокко (24,4 миллиона), Туркмения (8,04 миллиона) и Оман (6,4 миллиона).
Больше всего турецкие компании импортировали из России смешанные удобрения – на 18,6 миллиона долларов в июне. Также они закупали азотные удобрения (на 1,4 миллиона долларов) и калийные (на 13 тысяч).
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