Россия нарастила экспорт удобрений в Турцию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экспорт российских удобрений в Турцию в июне 2026 года вырос более чем в четыре раза в годовом выражении.
- За первое полугодие 2026 года объем поставок удобрений из России в Турцию составил 182,3 миллиона долларов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
- Среди основных поставщиков удобрений в Турцию Россия в июне расположилась на третьем месте.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экспорт российских удобрений в Турцию в июне вырос более чем в четыре раза в годовом выражении, при этом Россия осталась третьей по объемам их поставок, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Среди основных поставщиков удобрений в Турцию Россия в июне расположилась на третьем месте. Месяц назад она была четвертой, а год назад - также третьей. Также в пятерку вошли Китай (25,5 миллиона долларов), Марокко (24,4 миллиона), Туркмения (8,04 миллиона) и Оман (6,4 миллиона).
Больше всего турецкие компании импортировали из России смешанные удобрения – на 18,6 миллиона долларов в июне. Также они закупали азотные удобрения (на 1,4 миллиона долларов) и калийные (на 13 тысяч).