Ученый рассказала, для кого наиболее опасен циклоспороз

Краткий пересказ от РИА ИИ Кишечная инфекция циклоспороз опаснее для людей с ослабленным иммунитетом.

У большинства здоровых взрослых инфекция вызывает неприятные симптомы, но проходит самостоятельно.

Фактором риска при циклоспорозе является возраст: у младенцев, маленьких детей и пожилых симптомы заболевания зачастую выражены сильнее или сохраняются дольше, чем у здоровых молодых людей.

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Кишечная инфекция циклоспороз, вызывающая "взрывную" диарею, опаснее для людей с ослабленным иммунитетом, у взрослых без хронических проблем заболевание пройдет легче, сообщила РИА Новости доцент фармакологии нью-йоркского университета Бингемтон Азаде Насухидехнави.

« "Болезнь протекает у всех по-разному, и растущий объем научных данных указывает на ряд устойчивых факторов риска, объясняющих эти различия. Ключевым фактором является состояние иммунной системы человека. У большинства здоровых взрослых циклоспориаз вызывает неприятные симптомы, но проходит самостоятельно", - сказала Насухидехнави.

Она подчеркнула, что люди с ослабленным иммунитетом - пациенты после трансплантации или живущие с ВИЧ, онкобольные или пациенты на диализе - подвержены значительно более высокому риску заражения.

« "Сама болезнь протекает у них тяжелее и длится дольше", - сказала ученая.

По словам Насухидехнави, фактором риска является возраст. У младенцев и маленьких детей, чей иммунитет только формируется, а также у пожилых, защитные функции организма которых ослабевают, симптомы заболевания зачастую выражены сильнее или сохраняются дольше, чем у здоровых молодых людей.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки циклоспороза в штате Мичиган скончались два человека. По данным местных властей, у обоих умерших были серьезные сопутствующие заболевания. Вспышка заболевания зафиксирована в 47 американских штатах.

Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты. К симптомам также относятся боли в животе, тошнота, вздутие, озноб и ломота в мышцах.

Государственный центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал ранее о 10,5 тысячах подтвержденных заражений паразитом в США с мая 2026 года, еще 1,3 тысячи американцев заразились за границей, 12,2 тысячи случаев были указаны как требующие дополнительной проверки.