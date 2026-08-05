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Ученый рассказала, для кого наиболее опасен циклоспороз - РИА Новости, 05.08.2026
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18:22 05.08.2026 (обновлено: 18:51 05.08.2026)
Ученый рассказала, для кого наиболее опасен циклоспороз

РИА Новости: циклоспороз намного опаснее для людей с ослабленным иммунитетом

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкСтетоскоп в коридоре больницы
Стетоскоп в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Стетоскоп в коридоре больницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кишечная инфекция циклоспороз опаснее для людей с ослабленным иммунитетом.
  • У большинства здоровых взрослых инфекция вызывает неприятные симптомы, но проходит самостоятельно.
  • Фактором риска при циклоспорозе является возраст: у младенцев, маленьких детей и пожилых симптомы заболевания зачастую выражены сильнее или сохраняются дольше, чем у здоровых молодых людей.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Кишечная инфекция циклоспороз, вызывающая "взрывную" диарею, опаснее для людей с ослабленным иммунитетом, у взрослых без хронических проблем заболевание пройдет легче, сообщила РИА Новости доцент фармакологии нью-йоркского университета Бингемтон Азаде Насухидехнави.
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"Болезнь протекает у всех по-разному, и растущий объем научных данных указывает на ряд устойчивых факторов риска, объясняющих эти различия. Ключевым фактором является состояние иммунной системы человека. У большинства здоровых взрослых циклоспориаз вызывает неприятные симптомы, но проходит самостоятельно", - сказала Насухидехнави.
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Она подчеркнула, что люди с ослабленным иммунитетом - пациенты после трансплантации или живущие с ВИЧ, онкобольные или пациенты на диализе - подвержены значительно более высокому риску заражения.
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"Сама болезнь протекает у них тяжелее и длится дольше", - сказала ученая.
По словам Насухидехнави, фактором риска является возраст. У младенцев и маленьких детей, чей иммунитет только формируется, а также у пожилых, защитные функции организма которых ослабевают, симптомы заболевания зачастую выражены сильнее или сохраняются дольше, чем у здоровых молодых людей.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки циклоспороза в штате Мичиган скончались два человека. По данным местных властей, у обоих умерших были серьезные сопутствующие заболевания. Вспышка заболевания зафиксирована в 47 американских штатах.
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Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты. К симптомам также относятся боли в животе, тошнота, вздутие, озноб и ломота в мышцах.
Государственный центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал ранее о 10,5 тысячах подтвержденных заражений паразитом в США с мая 2026 года, еще 1,3 тысячи американцев заразились за границей, 12,2 тысячи случаев были указаны как требующие дополнительной проверки.
Медицинские власти признали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом 2025 года, когда сообщалось о сотнях инфицированных: 249 в период с 1 мая по 16 июля. CDC отслеживает случаи заболевания с мая по конец августа в связи с сезонным характером инфекции.
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