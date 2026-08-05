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ЦИК провел жеребьевку по размещению партий в бюллетене на выборах в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2026
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Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
12:28 05.08.2026 (обновлено: 15:11 05.08.2026)
ЦИК провел жеребьевку по размещению партий в бюллетене на выборах в Госдуму

ЦИК определил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖеребьевка определения порядка размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы России
Жеребьевка определения порядка размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Жеребьевка определения порядка размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центризбирком провел жеребьевку, определившую порядок партий в бюллетене по выборам в Госдуму.
  • Первое место получила "Единая Россия".
  • Всего в бюллетене будут указаны 11 политических партий.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Центризбирком провел жеребьевку, определившую порядок партий в бюллетене по выборам в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
В процедуре приняли участие представители 11 политических партий — пяти парламентских и шести не представленных в Госдуме. Они доставали шары из лототрона в порядке регистрации федеральных списков.
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В результате партии будут представлены в бюллетене так:
  1. "Единая Россия"
  2. "Яблоко"
  3. ЛДПР
  4. Партия прямой демократии
  5. "Зеленые"
  6. "Справедливая Россия"
  7. "Родина"
  8. КПРФ
  9. Партия пенсионеров
  10. "Коммунисты России"
  11. "Новые люди"
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием.
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