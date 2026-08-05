Жеребьевка определения порядка размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы России

Жеребьевка определения порядка размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы России

ЦИК провел жеребьевку по размещению партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центризбирком провел жеребьевку, определившую порядок партий в бюллетене по выборам в Госдуму.

Первое место получила "Единая Россия".

Всего в бюллетене будут указаны 11 политических партий.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Центризбирком провел жеребьевку, определившую порядок партий в бюллетене по выборам в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.

В процедуре приняли участие представители 11 политических партий — пяти парламентских и шести не представленных в Госдуме. Они доставали шары из лототрона в порядке регистрации федеральных списков.

В результате партии будут представлены в бюллетене так:

"Единая Россия" "Яблоко" ЛДПР Партия прямой демократии "Зеленые" "Справедливая Россия" "Родина" КПРФ Партия пенсионеров "Коммунисты России" "Новые люди"