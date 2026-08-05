ЦИК провел жеребьевку по размещению партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центризбирком провел жеребьевку, определившую порядок партий в бюллетене по выборам в Госдуму.
- Первое место получила "Единая Россия".
- Всего в бюллетене будут указаны 11 политических партий.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Центризбирком провел жеребьевку, определившую порядок партий в бюллетене по выборам в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
В процедуре приняли участие представители 11 политических партий — пяти парламентских и шести не представленных в Госдуме. Они доставали шары из лототрона в порядке регистрации федеральных списков.
В результате партии будут представлены в бюллетене так:
- "Единая Россия"
- "Яблоко"
- ЛДПР
- Партия прямой демократии
- "Зеленые"
- "Справедливая Россия"
- "Родина"
- КПРФ
- Партия пенсионеров
- "Коммунисты России"
- "Новые люди"
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием.