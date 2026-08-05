Рейтинг@Mail.ru
Центробанк допускает проявление вторичных эффектов от удорожания топлива - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 05.08.2026
Центробанк допускает проявление вторичных эффектов от удорожания топлива

Центробанк допустил, что вторичные эффекты от удорожания топлива еще проявятся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России отмечает, что значительная часть прямого влияния удорожания топлива на инфляцию уже реализовалась.
  • Участники обсуждения ключевой ставки считают, что пауза в снижении ставки позволила бы получить больше данных для оценки масштаба и устойчивости вторичных эффектов удорожания топлива.
  • По оценкам Банка России, общий вклад прямых и косвенных эффектов удорожания топлива в инфляцию за год не превысит 1,5 процентного пункта, существенного повышения устойчивой инфляции не ожидается.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Банк России допускает, что вторичные эффекты от удорожания топлива еще проявятся, пауза в снижении ставки позволила бы получить больше данных для оценки, такое мнение высказали участники обсуждения ключевой ставки.
Ранее в среду в резюме обсуждения ключевой ставки Банк России отмечал, что значительная часть прямого влияния удорожания топлива на инфляцию уже реализовалась.
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Центробанк раскрыл, из-за чего россияне чаще всего жалуются на банки
31 июля, 15:32
"Основные аргументы участников, предлагавших сохранить ключевую ставку неизменной, следующие... Вторичные эффекты удорожания топлива могут еще проявиться. Пауза в снижении ставки позволила бы получить больше данных для оценки масштаба и устойчивости этих эффектов", – говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.
При этом пока недостаточно данных, чтобы делать однозначный вывод о временности или устойчивости усиления инфляционного давления, отмечается там.
"По итогам обсуждения большинство участников согласились, что с учетом уже произошедшего удорожания топлива и распространения его эффектов на другие товары и услуги годовая инфляция в 2026 году будет выше, чем ожидалось ранее. При этом вторичные эффекты роста цен на топливо в основном проявятся в 2026 году", – говорится в резюме.
По оценкам, которые приводит Банк России, общий вклад прямых и косвенных эффектов удорожания топлива в инфляцию за год не превысит 1,5 процентного пункта. Существенного повышения устойчивой инфляции не ожидается: в оставшейся части года показатели устойчивого роста цен будут складываться вблизи текущих уровней – преимущественно в диапазоне 4-5% с сезонной корректировкой в годовом выражении, добавляет регулятор.
Вице-премьер Александр Новак в конце июля отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС, многие субъекты снимают ограничения на топливо. Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Набиуллина назвала единственный способ снижения инфляционных ожиданий
24 июля, 19:31
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала