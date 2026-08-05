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Центробанк рассказал о темпах устойчивой инфляции во втором полугодии - РИА Новости, 05.08.2026
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16:34 05.08.2026 (обновлено: 20:43 05.08.2026)
Центробанк рассказал о темпах устойчивой инфляции во втором полугодии

Центробанк: устойчивая инфляция сохранится на уровне 4-5% во втором полугодии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ РФ оценивает устойчивую инфляцию в диапазоне 4–5% во втором полугодии в пересчете на год.
  • Прогнозный диапазон по инфляции на этот год повышен до 6–7%.
  • Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Устойчивая инфляция в России останется в диапазоне 4-5 процентов во втором полугодии в пересчете на год, оценивает ЦБ.
"Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году", — сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу регулятора.
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Если в прогнозном диапазоне по инфляции за апрель указывались 4,5-5,5 процента, то в нынешнем — до 6-7%, напомнили в ЦБ.
По итогам второго квартала годовая инфляция оказалась близкой к планируемой, на уровне 6%. Однако в июне-июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты.
"В дальнейшем Банк России ожидает постепенной стабилизации ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики", — сообщается в комментарии.
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Опрошенные ЦБ РФ аналитики ожидают, что в 2026 году инфляция составит 6,2%, также сообщается в материалах регулятора.
"Это ближе к нижней границе июльского прогнозного диапазона Банка России (6,0-7,0%). По прогнозу Банка России, в 2027-2029 годах инфляция будет находиться на цели. Ожидания аналитиков на 2027 год несколько выше (4,6%), а мнения об инфляции в 2028-2029 годах в целом сходятся с прогнозом Банка России", — подытожили там.
Также согласно таблице, приведенной в комментарии к среднесрочному прогнозу, годовая инфляция в РФ по итогам третьего квартала составит 6,3%.
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