Центробанк рассказал о темпах устойчивой инфляции во втором полугодии

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦБ РФ оценивает устойчивую инфляцию в диапазоне 4–5% во втором полугодии в пересчете на год.

Прогнозный диапазон по инфляции на этот год повышен до 6–7%.

Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Устойчивая инфляция в России останется в диапазоне 4-5 процентов во втором полугодии в пересчете на год, оценивает ЦБ.

"Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году", — сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу регулятора.

Если в прогнозном диапазоне по инфляции за апрель указывались 4,5-5,5 процента, то в нынешнем — до 6-7%, напомнили в ЦБ.

По итогам второго квартала годовая инфляция оказалась близкой к планируемой, на уровне 6%. Однако в июне-июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты.

"В дальнейшем Банк России ожидает постепенной стабилизации ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики", — сообщается в комментарии.

Опрошенные ЦБ РФ аналитики ожидают, что в 2026 году инфляция составит 6,2%, также сообщается в материалах регулятора.

"Это ближе к нижней границе июльского прогнозного диапазона Банка России (6,0-7,0%). По прогнозу Банка России, в 2027-2029 годах инфляция будет находиться на цели. Ожидания аналитиков на 2027 год несколько выше (4,6%), а мнения об инфляции в 2028-2029 годах в целом сходятся с прогнозом Банка России", — подытожили там.