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ВС России поразили логистический центр "Новой почты" в Киеве - РИА Новости, 05.08.2026
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08:22 05.08.2026 (обновлено: 10:49 05.08.2026)
ВС России поразили логистический центр "Новой почты" в Киеве

ВС РФ поразили центр "Новой почты" в Киеве с товарами двойного назначения

© AP Photo / Dan BashakovПожарные на месте удара в Киеве
Пожарные на месте удара в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Пожарные на месте удара в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия нанесла удар по логистическому центру «Новая почта» в Киеве.
  • Среди пораженных целей также «МЛП-Чайка», «Эпицентр», «Транс-логистик», «Терминал Бровары», «Рабен Украина», «Бровары».
  • В Черном море, южнее Одессы, были поражены три сухогруза, перевозившие вооружения и военное имущество для украинской армии.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по логистическому центру "Новой почты" в Киеве, сообщили в Минобороны.
"Поражены в городе Киеве: инновационный терминал и логистический центр "Новая почта" — являющиеся крупнейшими автоматизированными сортировочными комплексами, осуществляющими хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы", — говорится в сводке.
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Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и области, где собирались и хранились беспилотники, комплектующие для них, а также товары двойного назначения, в том числе предназначенные для ВСУ.

Среди пораженных целей:
  • "МЛП-Чайка";
  • "Эпицентр";
  • "Транс-логистик";
  • "Терминал Бровары",
  • "Рабен Украина"
  • "Бровары".
Кроме того, в Черном море, южнее Одессы, бойцы поразили три сухогруза, перевозивших вооружения и военное имущество для украинской армии.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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