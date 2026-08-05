Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия нанесла удар по логистическому центру «Новая почта» в Киеве.
- Среди пораженных целей также «МЛП-Чайка», «Эпицентр», «Транс-логистик», «Терминал Бровары», «Рабен Украина», «Бровары».
- В Черном море, южнее Одессы, были поражены три сухогруза, перевозившие вооружения и военное имущество для украинской армии.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по логистическому центру "Новой почты" в Киеве, сообщили в Минобороны.
"Поражены в городе Киеве: инновационный терминал и логистический центр "Новая почта" — являющиеся крупнейшими автоматизированными сортировочными комплексами, осуществляющими хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы", — говорится в сводке.
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Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и области, где собирались и хранились беспилотники, комплектующие для них, а также товары двойного назначения, в том числе предназначенные для ВСУ.
Среди пораженных целей:
Среди пораженных целей:
- "МЛП-Чайка";
- "Эпицентр";
- "Транс-логистик";
- "Терминал Бровары",
- "Рабен Украина"
- "Бровары".
Кроме того, в Черном море, южнее Одессы, бойцы поразили три сухогруза, перевозивших вооружения и военное имущество для украинской армии.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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