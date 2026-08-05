ВС России поразили логистический центр "Новой почты" в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия нанесла удар по логистическому центру «Новая почта» в Киеве.

Среди пораженных целей также «МЛП-Чайка», «Эпицентр», «Транс-логистик», «Терминал Бровары», «Рабен Украина», «Бровары».

В Черном море, южнее Одессы, были поражены три сухогруза, перевозившие вооружения и военное имущество для украинской армии.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по логистическому центру "Новой почты" в Киеве, сообщили в Минобороны.

"Поражены в городе Киеве: инновационный терминал и логистический центр "Новая почта" — являющиеся крупнейшими автоматизированными сортировочными комплексами, осуществляющими хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы", — говорится в сводке

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и области, где собирались и хранились беспилотники, комплектующие для них, а также товары двойного назначения, в том числе предназначенные для ВСУ.



Среди пораженных целей:

"МЛП-Чайка";

"Эпицентр";

"Транс-логистик";

"Терминал Бровары",

"Рабен Украина"

"Бровары".

Кроме того, в Черном море, южнее Одессы, бойцы поразили три сухогруза, перевозивших вооружения и военное имущество для украинской армии.