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Ученые начали использовать ИИ для подготовки заявок на гранты РНФ - РИА Новости, 05.08.2026
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12:00 05.08.2026 (обновлено: 14:43 05.08.2026)
Ученые начали использовать ИИ для подготовки заявок на гранты РНФ

Блинов: ученые начали использовать ИИ для подготовки заявок на гранты РНФ

© Shutterstock/FOTODOM / GorodenkoffЛекция по ИИ
Лекция по ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Gorodenkoff
Лекция по ИИ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые начали использовать искусственный интеллект для подготовки заявок на гранты Российского научного фонда (РНФ).
  • Ответственность за заявку, подготовленную с помощью ИИ, лежит на подавшем ее человеке.
  • Использование ИИ при подготовке заявки может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Ученые начали использовать искусственный интеллект для подготовки заявок на гранты Российского научного фонда (РНФ), рассказал РИА Новости заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов.
По его словам, вызовов, связанных с развитием ИИ, много, и они непосредственно связаны с системой развития науки в целом.
"Например, мы видим, что с помощью искусственного интеллекта ученые стали писать не только статьи, но и заявки на гранты", — сказал Блинов.
Он объяснил, что ответственность за заявку, подготовленную с помощью ИИ, лежит на подавшем ее человеке.
"Когда наши эксперты или заявители сталкиваются с текстами, сгенерированными искусственным интеллектом, но не обработанные человеком, это, как правило, вызывает негативную реакцию", — отметил замгендиректора РНФ.
Вместе с тем, если использование ИИ при подготовке заявки было сделано грамотно, то, по мнению Блинова, это не будет являться ни минусом, ни плюсом.
"Когда текстовый редактор исправляет наши ошибки, мы ведь не считаем это чем-то плохим. То же самое касается и искусственного интеллекта. Однако важно помнить, что подготовка заявки — это еще и демонстрация профессиональных компетенций заявителя. Поэтому мы рассматриваем все поступившие заявки", - добавил он.
При этом использование искусственного интеллекта в процессе подготовки заявки может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, заключил Блинов.
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