Минобороны рассказало о новых военно-строительных подразделениях

Краткий пересказ от РИА ИИ В Минобороны России сообщили о создании новых военно-строительных подразделений для строительства приоритетных и стратегических объектов на территории России.

С 1 сентября 2026 года начнет свою деятельность воссозданный Военный инженерно-технический университет Минобороны России для подготовки и переподготовки офицеров.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России создадут новые военно-строительные подразделения, для чего увеличили штатную численность армии, заявило Минобороны.

"Военно-строительные подразделения будут выполнять общестроительные работы по возведению приоритетных и стратегических объектов Вооруженных сил на всей территории Российской Федерации для оперативного введения их в эксплуатацию", — говорится в сообщении

Как отметили в ведомстве, потребность в новой военной и военно-социальной инфраструктуре возникла на фоне изменения численности Вооруженных сил и появления новых угроз. Штатную численность армии увеличили на 27 тысяч человек, из которых и будут формировать новые подразделения военных строителей.

Чтобы обеспечить их специалистами, Минобороны воссоздаст Военный инженерно-технический университет. Он начнет работать с 1 сентября и будет заниматься подготовкой и переподготовкой офицеров.

Министерство также обсуждает с государственными строительными вузами вопрос подготовки кадров на их базе. Кроме того, для военных строителей организуют постоянное и бесплатное повышение квалификации.

По словам генерала Анатолия Гребенюка, строительные подразделения будут заниматься обустройством военных городков в дальних гарнизонах и сооружением серьезных объектов военной инфраструктуры, к которым не допускают гражданских подрядчиков. Главной же задачей он назвал подготовку инфраструктуры для Ракетных войск стратегического назначения.