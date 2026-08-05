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Минобороны рассказало о новых военно-строительных подразделениях - РИА Новости, 05.08.2026
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11:19 05.08.2026 (обновлено: 21:17 05.08.2026)
Минобороны рассказало о новых военно-строительных подразделениях

МО объяснило увеличение штата ВС РФ созданием военно-строительных подразделений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минобороны России сообщили о создании новых военно-строительных подразделений для строительства приоритетных и стратегических объектов на территории России.
  • С 1 сентября 2026 года начнет свою деятельность воссозданный Военный инженерно-технический университет Минобороны России для подготовки и переподготовки офицеров.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России создадут новые военно-строительные подразделения, для чего увеличили штатную численность армии, заявило Минобороны.
"Военно-строительные подразделения будут выполнять общестроительные работы по возведению приоритетных и стратегических объектов Вооруженных сил на всей территории Российской Федерации для оперативного введения их в эксплуатацию", — говорится в сообщении.
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Как отметили в ведомстве, потребность в новой военной и военно-социальной инфраструктуре возникла на фоне изменения численности Вооруженных сил и появления новых угроз. Штатную численность армии увеличили на 27 тысяч человек, из которых и будут формировать новые подразделения военных строителей.
Чтобы обеспечить их специалистами, Минобороны воссоздаст Военный инженерно-технический университет. Он начнет работать с 1 сентября и будет заниматься подготовкой и переподготовкой офицеров.
Министерство также обсуждает с государственными строительными вузами вопрос подготовки кадров на их базе. Кроме того, для военных строителей организуют постоянное и бесплатное повышение квалификации.
По словам генерала Анатолия Гребенюка, строительные подразделения будут заниматься обустройством военных городков в дальних гарнизонах и сооружением серьезных объектов военной инфраструктуры, к которым не допускают гражданских подрядчиков. Главной же задачей он назвал подготовку инфраструктуры для Ракетных войск стратегического назначения.
В конце июля президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии. Теперь она составляет 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих.
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