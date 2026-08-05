На Украине предъявили обвинение бывшему послу в США Стефанишиной

Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине предъявили обвинения экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Как сообщается, Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения.

По данным СМИ, она фигурирует в деле о многомиллионном хищении.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. НАБУ и САП предъявили обвинения Ольге Стефанишиной, уволенной с должности посла Украины в США, сообщили в местной общественной организации "Центр противодействия коррупции".

« "Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения", — говорится в публикации в Telegram-канале.

В чем именно ее обвиняют, в организации не уточнили.

гривен в Министерстве юстиции и незаконном приобретении госсобственности ее бывшим мужем. Помимо этого, как отмечается, на родителей экс-посла оформлена роскошная квартира в центре Киева. Издание Politico ранее писало , что Стефанишина фигурирует в деле о хищении 2,5 миллионав Министерстве юстиции и незаконном приобретении госсобственности ее бывшим мужем. Помимо этого, как отмечается, на родителей экс-посла оформлена роскошная квартира в центре Киева.

Депутат Рады Алексей Гончаренко* в июле 2025 года заявлял, что ее подозревают в злоупотреблении властью.

Указ об увольнении Стефанишиной Владимир Зеленский опубликовал в понедельник. Сама она заявила, что решение об отставке — ее собственное и продиктовано личными обстоятельствами.