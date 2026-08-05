Рейтинг@Mail.ru
ВСУ лишь в единичных случаях используют Starlink на дронах, рассказал боец - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 05.08.2026 (обновлено: 15:43 05.08.2026)
ВСУ лишь в единичных случаях используют Starlink на дронах, рассказал боец

ВСУ лишь в единичных случаях применяют Starlink на FPV-дронах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские подразделения в основном используют терминалы Starlink на квадрокоптерах в качестве ретрансляторов для увеличения дальности управления беспилотниками, а не непосредственно на FPV-дронах.
  • Расчеты радиоэлектронной борьбы 51-й армии ежедневно подавляли десятки украинских ударных беспилотников во время боев за Красноярское в ДНР.
  • Подразделения РЭБ решают задачу по максимальному снижению эффективности применения беспилотников противника и обеспечению продвижения своих войск.
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Украинские подразделения лишь в единичных случаях используют терминалы Starlink непосредственно на FPV-дронах, значительно чаще система применяется в качестве ретранслятора для увеличения дальности управления беспилотниками, рассказал РИА Новости начальник радиоэлектронной борьбы 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным Шум.
"Случаи применения Starlink непосредственно на FPV-дронах фиксируются, но они единичные. В основном противник использует квадрокоптеры с терминалами Starlink как ретрансляторы, чтобы увеличить дальность применения ударных беспилотников", — рассказал офицер РИА Новости.
Кроме того, по словам начальника РЭБ, во время боев за Красноярское в ДНР расчеты радиоэлектронной борьбы 51-й армии ежедневно подавляли десятки украинских ударных беспилотников.
"Фиксировались случаи, когда противник применял за сутки от 50 до 70 FPV-дронов. Наши средства радиоэлектронной борьбы успешно противодействовали этим атакам, что позволяло штурмовым подразделениям продолжать наступательные действия", — сообщил "Шум".
Он подчеркнул, что радиоэлектронная борьба остается одним из ключевых элементов противодействия беспилотной авиации.
"Сегодня подразделения РЭБ решают одну из наиболее актуальных задач — максимально снижать эффективность применения беспилотников противника и обеспечивать продвижение наших войск", — добавил офицер.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
ВС России были готовы к отключению Starlink, заявил российский боец
19 марта, 04:06
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала