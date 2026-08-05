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Юношеская сборная России по водному поло победила Черногорию в матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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18:45 05.08.2026
Юношеская сборная России по водному поло победила Черногорию в матче ЧМ

Юношеская сборная России по водному поло победила Черногорию в матче ЧМ-2025

© ЕВЛ | Сборная России по водному поло/TelegramСпортсмены сборной России после завершения победного матча с Черногорией
Спортсмены сборной России после завершения победного матча с Черногорией - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© ЕВЛ | Сборная России по водному поло/Telegram
Спортсмены сборной России после завершения победного матча с Черногорией
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юношеская сборная России по водному поло одержала победу над командой Черногории в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет.
  • Основное время матча завершилось со счетом 8:8, в серии пенальти победили россияне — 4:3.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Юношеская сборная России по водному поло одержала победу над командой Черногории в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.
Основное время встречи завершилось со счетом 8:8, в серии пенальти точнее были россияне - 4:3.
Сборная России одержала три победы в трех матчах. В заключительном туре группового этапа россияне сыграют с командой Израиля 6 августа.
Чемпионат мира среди игроков до 16 лет завершится 9 августа. Турнир проводится с 2022 года, российские ватерполисты участвуют в нем впервые.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 6 февраля сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских и юниорских соревнованиях под своей эгидой. В апреле организация полноценно допустила взрослых атлетов.
Водное поло - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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