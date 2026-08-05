Спортсмены сборной России после завершения победного матча с Черногорией

Спортсмены сборной России после завершения победного матча с Черногорией

Юношеская сборная России по водному поло победила Черногорию в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Юношеская сборная России по водному поло одержала победу над командой Черногории в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет.

Основное время матча завершилось со счетом 8:8, в серии пенальти победили россияне — 4:3.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Юношеская сборная России по водному поло одержала победу над командой Черногории в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.

Основное время встречи завершилось со счетом 8:8, в серии пенальти точнее были россияне - 4:3.

Сборная России одержала три победы в трех матчах. В заключительном туре группового этапа россияне сыграют с командой Израиля 6 августа.

Чемпионат мира среди игроков до 16 лет завершится 9 августа. Турнир проводится с 2022 года, российские ватерполисты участвуют в нем впервые.