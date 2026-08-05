Юношеская сборная России по водному поло победила Черногорию в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юношеская сборная России по водному поло одержала победу над командой Черногории в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет.
- Основное время матча завершилось со счетом 8:8, в серии пенальти победили россияне — 4:3.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Юношеская сборная России по водному поло одержала победу над командой Черногории в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.
Основное время встречи завершилось со счетом 8:8, в серии пенальти точнее были россияне - 4:3.
Сборная России одержала три победы в трех матчах. В заключительном туре группового этапа россияне сыграют с командой Израиля 6 августа.
Чемпионат мира среди игроков до 16 лет завершится 9 августа. Турнир проводится с 2022 года, российские ватерполисты участвуют в нем впервые.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 6 февраля сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских и юниорских соревнованиях под своей эгидой. В апреле организация полноценно допустила взрослых атлетов.