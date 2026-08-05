Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.08.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 5 августа 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Зарницу в Запорожской области и Рыжевку в Сумской области, а также нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1083 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 673 самолета, 284 вертолета, 197 906 беспилотника, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 436 танков и других бронемашин, 1 768 реактивных систем залпового огня, 36 045 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 68 402 единиц автомобильной техники.