ВСУ теряют управление после ударов по Starlink, рассказал российский боец

Краткий пересказ от РИА ИИ Уничтожение станций Starlink лишает подразделения ВСУ связи с командованием, что снижает их боеспособность.

Командир российского взвода ударных БПЛА с позывным Белуга сообщил, что на некоторых позициях противника станции Starlink — это единственное средство связи с командованием.

За прошедшую неделю войска группировки «Север» обнаружили и уничтожили более 10 станций связи Starlink на харьковском направлении.

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские командиры зачастую утрачивают возможность управлять боевиками на позициях после уничтожения станций Starlink, которые являются единственным средством для такой связи, сообщил РИА Новости командир российского взвода ударных БПЛА с позывным Белуга.

"На некоторых позициях противника станции Starlink — это единственное средство связи с командованием. После ее поражения противник часто теряет возможность управлять людьми на этой позиции", — сказал Белуга.

Командир взвода отметил, что уничтожение средств связи лишает подразделения ВСУ контакта с командованием, что влечет за собой неразбериху и снижает боеспособность украинских формирований в Харьковской области