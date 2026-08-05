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ВСУ теряют управление после ударов по Starlink, рассказал российский боец - РИА Новости, 05.08.2026
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07:39 05.08.2026
ВСУ теряют управление после ударов по Starlink, рассказал российский боец

Командиры ВСУ теряют связь с подразделениями после уничтожения Starlink

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА БМ-70. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уничтожение станций Starlink лишает подразделения ВСУ связи с командованием, что снижает их боеспособность.
  • Командир российского взвода ударных БПЛА с позывным Белуга сообщил, что на некоторых позициях противника станции Starlink — это единственное средство связи с командованием.
  • За прошедшую неделю войска группировки «Север» обнаружили и уничтожили более 10 станций связи Starlink на харьковском направлении.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские командиры зачастую утрачивают возможность управлять боевиками на позициях после уничтожения станций Starlink, которые являются единственным средством для такой связи, сообщил РИА Новости командир российского взвода ударных БПЛА с позывным Белуга.
"На некоторых позициях противника станции Starlink — это единственное средство связи с командованием. После ее поражения противник часто теряет возможность управлять людьми на этой позиции", — сказал Белуга.
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Командир взвода отметил, что уничтожение средств связи лишает подразделения ВСУ контакта с командованием, что влечет за собой неразбериху и снижает боеспособность украинских формирований в Харьковской области.
За прошедшую неделю военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили более 10 станций связи Starlink на харьковском направлении, сообщил собеседник агентства.
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