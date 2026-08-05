Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уничтожение станций Starlink лишает подразделения ВСУ связи с командованием, что снижает их боеспособность.
- Командир российского взвода ударных БПЛА с позывным Белуга сообщил, что на некоторых позициях противника станции Starlink — это единственное средство связи с командованием.
- За прошедшую неделю войска группировки «Север» обнаружили и уничтожили более 10 станций связи Starlink на харьковском направлении.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские командиры зачастую утрачивают возможность управлять боевиками на позициях после уничтожения станций Starlink, которые являются единственным средством для такой связи, сообщил РИА Новости командир российского взвода ударных БПЛА с позывным Белуга.
"На некоторых позициях противника станции Starlink — это единственное средство связи с командованием. После ее поражения противник часто теряет возможность управлять людьми на этой позиции", — сказал Белуга.
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Командир взвода отметил, что уничтожение средств связи лишает подразделения ВСУ контакта с командованием, что влечет за собой неразбериху и снижает боеспособность украинских формирований в Харьковской области.
За прошедшую неделю военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили более 10 станций связи Starlink на харьковском направлении, сообщил собеседник агентства.
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