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Расчеты БПЛА "Севера" помогали штурмовикам при освобождении Юрченково - РИА Новости, 05.08.2026
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Расчеты БПЛА "Севера" помогали штурмовикам при освобождении Юрченково

Операторы БПЛА «Севера» сопровождали штурмовые группы при освобождении Юрченково

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Молния"
Боевая работа расчета БПЛА Молния - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета БПЛА "Молния". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Север» сопровождали штурмовые группы при освобождении села Юрченково в Харьковской области.
  • БПЛА выявляли дроны-«ждуны», мины и прикрывали бойцов от ударных гексакоптеров «Баба-Яга».
  • Беспилотники вскрывали и уничтожали опорные пункты, огневые точки и полевые склады хранения боеприпасов противника, а при входе штурмовых групп в населенный пункт операторы БПЛА корректировали огонь артиллерии и минометов.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Операторы разведывательных БПЛА группировки войск "Север" сопровождали штурмовые группы при освобождении села Юрченково в Харьковской области, выявляя на маршруте дронов-"ждунов", мины, а также прикрывая бойцов от ударных гексакоптеров "Баба-Яга", сообщил РИА Новости оператор расчета с позывным Русский.
"Выполняли боевую задачу по заводу наших штурмовых групп в населенный пункт Юрченково Харьковской области… Помогали всячески пройти нашим штурмовикам путем разминирования наших троп, дорог, выявляли "ждунов" (используемых для засады дронов - ред.), также защищали наших бойцов с воздуха от квадрокоптеров "Баба-Яга", - рассказал военный.
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Он отметил, что операторы разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Север" сопровождали каждую штурмовую группу в ходе освобождения населенного пункта. В условиях ограниченной видимости штурмовики входили в населенный пункт малыми группами.
По словам бойца, с воздуха велась разведка, обнаруживались позиции противника, после чего штурмовики приступали к зачистке. Беспилотники вскрывали и уничтожали опорные пункты, огневые точки и полевые склады хранения боеприпасов противника.
Когда штурмовые группы вошли в населенный пункт, операторы БПЛА корректировали огонь артиллерии и минометов для подавления врага, добавил собеседник.
Как сообщало Министерство обороны РФ 30 июля, ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области, а также Могрица и Малая Слободка в Сумской области.
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