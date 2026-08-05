Расчеты БПЛА "Севера" помогали штурмовикам при освобождении Юрченково

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Север» сопровождали штурмовые группы при освобождении села Юрченково в Харьковской области.

БПЛА выявляли дроны-«ждуны», мины и прикрывали бойцов от ударных гексакоптеров «Баба-Яга».

Беспилотники вскрывали и уничтожали опорные пункты, огневые точки и полевые склады хранения боеприпасов противника, а при входе штурмовых групп в населенный пункт операторы БПЛА корректировали огонь артиллерии и минометов.

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Операторы разведывательных БПЛА группировки войск "Север" сопровождали штурмовые группы при освобождении села Юрченково в Харьковской области, выявляя на маршруте дронов-"ждунов", мины, а также прикрывая бойцов от ударных гексакоптеров "Баба-Яга", сообщил РИА Новости оператор расчета с позывным Русский.

"Выполняли боевую задачу по заводу наших штурмовых групп в населенный пункт Юрченково Харьковской области … Помогали всячески пройти нашим штурмовикам путем разминирования наших троп, дорог, выявляли "ждунов" (используемых для засады дронов - ред.), также защищали наших бойцов с воздуха от квадрокоптеров "Баба-Яга", - рассказал военный.

Он отметил, что операторы разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Север" сопровождали каждую штурмовую группу в ходе освобождения населенного пункта. В условиях ограниченной видимости штурмовики входили в населенный пункт малыми группами.

По словам бойца, с воздуха велась разведка, обнаруживались позиции противника, после чего штурмовики приступали к зачистке. Беспилотники вскрывали и уничтожали опорные пункты, огневые точки и полевые склады хранения боеприпасов противника.

Когда штурмовые группы вошли в населенный пункт, операторы БПЛА корректировали огонь артиллерии и минометов для подавления врага, добавил собеседник.