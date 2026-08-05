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Артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 05.08.2026
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05:07 05.08.2026
Артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ

Расчет РСЗО "Торнадо-С" уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ

© РИА НовостиБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Центр» уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ на Добропольском направлении.
  • Точные координаты подземного укрытия были выявлены разведчиками и переданы артиллерийскому подразделению.
  • Артиллеристы выполнили залп двумя управляемыми реактивными снарядами калибра 300 миллиметров с дистанции около 100 километров, что привело к полному уничтожению цели.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Центр" уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ на добропольском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Центр" залпом из двух управляемых реактивных снарядов уничтожили заглубленный командный пункт формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении.
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Точные координаты подземного укрытия группы командования одного из подразделений ВСУ выявили разведчики. Они передали их артиллерийскому подразделению, после чего расчет "Торнадо-С" оперативно выдвинулся на боевую позицию, развернул боевую машину и навелся на цель.
"После этого артиллеристы выполнили залп двумя управляемыми реактивными снарядами калибра 300 миллиметров с дистанции около 100 километров. На кадрах объективного контроля запечатлено точное попадание боеприпасов по командному пункту, после чего разведчики произвели визуальный контроль и подтвердили полное уничтожение цели", - рассказали в Минобороны.
РСЗО "Торнадо-С" за счет современной автоматизированной системы управления огнем и навигационной аппаратуры обеспечивает высокую точность наведения и возможность применения высокоточных реактивных снарядов на дальность до 120 километров. Их применение позволяет российским артиллеристам наносить высокоточные удары по критически важным заглубленным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и на значительном расстоянии в глубине обороны противника.
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