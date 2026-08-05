Артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Центр» уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ на Добропольском направлении.

Точные координаты подземного укрытия были выявлены разведчиками и переданы артиллерийскому подразделению.

Артиллеристы выполнили залп двумя управляемыми реактивными снарядами калибра 300 миллиметров с дистанции около 100 километров, что привело к полному уничтожению цели.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Центр" уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ на добропольском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Центр" залпом из двух управляемых реактивных снарядов уничтожили заглубленный командный пункт формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении.

Точные координаты подземного укрытия группы командования одного из подразделений ВСУ выявили разведчики. Они передали их артиллерийскому подразделению, после чего расчет "Торнадо-С" оперативно выдвинулся на боевую позицию, развернул боевую машину и навелся на цель.

"После этого артиллеристы выполнили залп двумя управляемыми реактивными снарядами калибра 300 миллиметров с дистанции около 100 километров. На кадрах объективного контроля запечатлено точное попадание боеприпасов по командному пункту, после чего разведчики произвели визуальный контроль и подтвердили полное уничтожение цели", - рассказали в Минобороны.