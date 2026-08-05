Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие российской группировки войск «Север» застали украинские формирования в Юрченково врасплох и вынудили их начать экстренное отступление.

Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Юрченково 30 июля.

Освобождение Юрченково способствует расширению полосы безопасности вдоль границы.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" застали украинские формирования в Юрченково в Харьковской области врасплох и вынудили их начать экстренное отступление, сообщил командир штурмового взвода с позывным Птурист.

Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Юрченково 30 июля.

Птурист рассказал, что бойцы "Севера" скрытно заходили в населенный пункт по одному и по двое. Они обходили опорные пункты ВСУ с тыла и флангов и накапливали силы в Юрченково.

"Когда была дана команда, все наши силы, которые были задействованы в этом населенном пункте, начали штурм, тем самым обратив противника в бегство, застав его врасплох и посеяв хаос. В результате противник понес потери и начал экстренное отступление, в результате чего населенный пункт был взят", - сказал Птурист в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Как уточнили в МО РФ , операторы разведывательных и ударных беспилотников при этом искали и уничтожали опорные пункты, огневые точки и полевые склады боеприпасов противника.

"Выбивать украинских националистов из села нашим штурмовикам помогали расчеты ствольной и реактивной артиллерии. А контроль поражения целей, корректировку огня и целеуказания вели расчеты беспилотных комплексов, в том числе "Орлан-10", - отметили в ведомстве.