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Российские штурмовики застали украинских боевиков врасплох в Юрченково - РИА Новости, 05.08.2026
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Российские штурмовики застали украинских боевиков врасплох в Юрченково

ВСУ пришлось экстренно отступать из Юрченково в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72Б3А
Боевая работа танка Т-72Б3А - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа танка Т-72Б3А. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие российской группировки войск «Север» застали украинские формирования в Юрченково врасплох и вынудили их начать экстренное отступление.
  • Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Юрченково 30 июля.
  • Освобождение Юрченково способствует расширению полосы безопасности вдоль границы.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" застали украинские формирования в Юрченково в Харьковской области врасплох и вынудили их начать экстренное отступление, сообщил командир штурмового взвода с позывным Птурист.
Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Юрченково 30 июля.
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Птурист рассказал, что бойцы "Севера" скрытно заходили в населенный пункт по одному и по двое. Они обходили опорные пункты ВСУ с тыла и флангов и накапливали силы в Юрченково.
"Когда была дана команда, все наши силы, которые были задействованы в этом населенном пункте, начали штурм, тем самым обратив противника в бегство, застав его врасплох и посеяв хаос. В результате противник понес потери и начал экстренное отступление, в результате чего населенный пункт был взят", - сказал Птурист в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Как уточнили в МО РФ, операторы разведывательных и ударных беспилотников при этом искали и уничтожали опорные пункты, огневые точки и полевые склады боеприпасов противника.
"Выбивать украинских националистов из села нашим штурмовикам помогали расчеты ствольной и реактивной артиллерии. А контроль поражения целей, корректировку огня и целеуказания вели расчеты беспилотных комплексов, в том числе "Орлан-10", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в Минобороны рассказали, что освобождение Юрченково способствует расширению полосы безопасности вдоль границы. Подразделения "Севера" одновременно наступают на нескольких направлениях, каждый день продвигаются вперед и оттесняют противника.
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