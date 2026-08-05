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Российский военврач спас двух раненых бойцов под огнем ВСУ - РИА Новости, 05.08.2026
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00:05 05.08.2026
Российский военврач спас двух раненых бойцов под огнем ВСУ

Военный врач Попков под огнем ВСУ вынес двух раненых бойцов с поля боя

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сержант Александр Попков из медицинского взвода российских Вооруженных сил вынес двух раненых бойцов с поля боя.
  • Попков оказал первую помощь раненым под огнем ВСУ и в условиях угрозы со стороны ударных БПЛА, после чего организовал их эвакуацию в полевой госпиталь.
  • Благодаря действиям Попкова удалось сохранить жизни военнослужащих и минимизировать потери личного состава.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врач медицинского взвода российских Вооруженных сил сержант Александр Попков под огнем ВСУ и в условиях постоянной угрозы со стороны ударных БПЛА вынес двух раненых бойцов с поля боя и спас им жизнь, сообщили в Минобороны РФ.
Попков находился на линии боевого соприкосновения под огнем противника и оказывал медицинскую помощь военнослужащим своего подразделения непосредственно на поле боя.
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"В ходе одного боя, действуя в составе группы эвакуации, невзирая на постоянную угрозу применения противником ударных беспилотных летательных аппаратов, Александр выдвинулся к двум раненым российским военнослужащим, не способным самостоятельно передвигаться, оказал им первую помощь, после чего вынес из-под огня противника и организовал эвакуацию в полевой госпиталь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству, отваге и профессиональным качествам Попкова удалось сохранить жизни российских военнослужащих, минимизировать потери личного состава и выполнить боевую задачу подразделения.
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