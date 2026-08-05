Российский военврач спас двух раненых бойцов под огнем ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сержант Александр Попков из медицинского взвода российских Вооруженных сил вынес двух раненых бойцов с поля боя.

Попков оказал первую помощь раненым под огнем ВСУ и в условиях угрозы со стороны ударных БПЛА, после чего организовал их эвакуацию в полевой госпиталь.

Благодаря действиям Попкова удалось сохранить жизни военнослужащих и минимизировать потери личного состава.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врач медицинского взвода российских Вооруженных сил сержант Александр Попков под огнем ВСУ и в условиях постоянной угрозы со стороны ударных БПЛА вынес двух раненых бойцов с поля боя и спас им жизнь, сообщили в Минобороны РФ.

Попков находился на линии боевого соприкосновения под огнем противника и оказывал медицинскую помощь военнослужащим своего подразделения непосредственно на поле боя.

"В ходе одного боя, действуя в составе группы эвакуации, невзирая на постоянную угрозу применения противником ударных беспилотных летательных аппаратов, Александр выдвинулся к двум раненым российским военнослужащим, не способным самостоятельно передвигаться, оказал им первую помощь, после чего вынес из-под огня противника и организовал эвакуацию в полевой госпиталь", - говорится в сообщении.