"Спартак" — "Оренбург": смотреть онлайн матч Кубка России 5 августа

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. "Спартак" на своем поле примет "Оренбург" в матче Кубка России по футболу.
Во сколько начало
Матч Кубка России состоится 5 августа и начнется в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
05 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
26’ • Пабло Солари
33’ • Манфред Угальде (П)
52’ • Манфред Угальде
78’ • Наиль Умяров
84’ • Павел Полех
81’ • Renat Golybin