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"Спартак" — "Оренбург": смотреть онлайн матч Кубка России 5 августа - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
17:30 05.08.2026

"Спартак" — "Оренбург": смотреть онлайн матч Кубка России 5 августа

© РИА Новости / Александр ВильфФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. "Спартак" на своем поле примет "Оренбург" в матче Кубка России по футболу.
Во сколько начало
Матч Кубка России состоится 5 августа и начнется в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Кубок России по футболу
05 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
Спартак Москва
5 : 1
Оренбург
26‎’‎ • Пабло Солари
33‎’‎ • Манфред Угальде (П)
52‎’‎ • Манфред Угальде
78‎’‎ • Наиль Умяров
84‎’‎ • Павел Полех
81‎’‎ • Renat Golybin
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