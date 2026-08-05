Собянин рассказал, сколько пассажиров смогут пользоваться ВСМ в Петербург

Краткий пересказ от РИА ИИ Инфраструктурой высокоскоростной железнодорожной магистрали смогут пользоваться 40 миллионов человек.

По поручению президента проект должен развиваться в сторону Нижнего Новгорода, Казани, а также обсуждаются планы строительства в сторону Минска, Воронежа и юга России.

Москва уделяет большое внимание развитию Центрального транспортного узла и продляет диаметры до регионов в периметре Московской области.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пользоваться инфраструктурой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" смогут 40 миллионов человек, заявил мэр Москвы, лидер списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин.

"ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" - это не только о Москве Санкт-Петербурге . В московской агломерации, большой агломерации, живет около 30 миллионов человек, которые транспортно тяготеют к Москве. И в питерской агломерации - около 10 миллионов. То есть 40 миллионов человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой", - сказал мэр в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову, передает ИС " Вести ".

По его словам, с запуском ВСМ сократится время поездки, увеличится комфортность, усилятся туристические потоки и мобильность трудовых ресурсов.

"По поручению президента, этот проект - не единственный, дальше он должен развиваться в сторону Нижнего Новгорода, Казани. Ведутся переговоры по строительству ВСМ в сторону Минска, дальше в сторону Воронежа, юга России", - отметил Собянин.

Мэр рассказал, что большое внимание Москва уделяет развитию Центрального транспортного узла, поскольку это важно для развития экономики в целом и для всех граждан.

"Диаметры сегодня мы продляем до следующих регионов, которые находятся в периметре Московской области, это еще около 10 миллионов человек, которые получат дополнительную транспортную возможность", - сказал он.