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Собянин рассказал, сколько пассажиров смогут пользоваться ВСМ в Петербург - РИА Новости, 05.08.2026
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12:43 05.08.2026
Собянин рассказал, сколько пассажиров смогут пользоваться ВСМ в Петербург

Собянин: пользоваться ВСМ "Москва-Петербург" смогут 40 млн человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМодель российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали
Модель российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Модель российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфраструктурой высокоскоростной железнодорожной магистрали смогут пользоваться 40 миллионов человек.
  • По поручению президента проект должен развиваться в сторону Нижнего Новгорода, Казани, а также обсуждаются планы строительства в сторону Минска, Воронежа и юга России.
  • Москва уделяет большое внимание развитию Центрального транспортного узла и продляет диаметры до регионов в периметре Московской области.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пользоваться инфраструктурой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" смогут 40 миллионов человек, заявил мэр Москвы, лидер списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин.
"ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" - это не только о Москве и Санкт-Петербурге. В московской агломерации, большой агломерации, живет около 30 миллионов человек, которые транспортно тяготеют к Москве. И в питерской агломерации - около 10 миллионов. То есть 40 миллионов человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой", - сказал мэр в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".
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"По поручению президента, этот проект - не единственный, дальше он должен развиваться в сторону Нижнего Новгорода, Казани. Ведутся переговоры по строительству ВСМ в сторону Минска, дальше в сторону Воронежа, юга России", - отметил Собянин.
Мэр рассказал, что большое внимание Москва уделяет развитию Центрального транспортного узла, поскольку это важно для развития экономики в целом и для всех граждан.
"Диаметры сегодня мы продляем до следующих регионов, которые находятся в периметре Московской области, это еще около 10 миллионов человек, которые получат дополнительную транспортную возможность", - сказал он.
Собянин добавил, что сегодня Москва является мировым лидером по динамике развития городского транспорта и с большим удовольствием делится с регионами своими наработками.
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