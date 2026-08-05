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Смородская жестко прошлась по словам Колоскова о дискриминации женщин - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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14:08 05.08.2026 (обновлено: 15:07 05.08.2026)
Смородская жестко прошлась по словам Колоскова о дискриминации женщин

Смородская: слова Колоскова, что ФИФА является мужской организацией – позор

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший президент ФК "Локомотив" Ольга Смородская
Бывший президент ФК Локомотив Ольга Смородская - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ольга Смородская назвала заявление Вячеслава Колоскова о том, что ФИФА является мужской организацией, позорным и безобразным.
  • Вячеслав Колосков заявил, что ФИФА не может возглавить женщина, и охарактеризовал слова Йозефа Блаттера о том, что Лиза Клавенесс достойна возглавить ФИФА, как шутку.
  • Ольга Смородская отметила успешную работу женщин-судей на чемпионате мира и подчеркнула, что подобные заявления недостойны современного общества.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Заявление почетного президента Российского футбольного союза (РФС) и бывшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслава Колоскова о том, что ФИФА является мужской организацией и ее не может возглавить женщина, является позорным и безобразным, заявила РИА Новости экс-президент московского футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская.
Ранее бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сказал, что президент Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс достойна возглавить ФИФА. После этого Колосков заявил РИА Новости, что Блаттер пошутил, поскольку ФИФА является "не феминистской организацией, это мужская организация".
«
"Я не знаю в отношении того, должна ли ФИФА возглавить женщина. Но я знаю, что такая перепалка вообще недостойна современного общества. То, что Колосков заявил про ФИФА как мужскую организацию – это просто позор. Недавно проходил чемпионат мира, и все видели, что женщины работали судьями и в поле, и на бровках. Так что женщины наступают и очень успешно выполняют свою работу. Так что делать такие заявления (Колоскову) – это, по меньшей мере, форменное безобразие", - сказала Смородская.
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
После этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Затем Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана.
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ФутболВячеслав КолосковОльга СмородскаяМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
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