Смородская жестко прошлась по словам Колоскова о дискриминации женщин

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"Я не знаю в отношении того, должна ли ФИФА возглавить женщина. Но я знаю, что такая перепалка вообще недостойна современного общества. То, что Колосков заявил про ФИФА как мужскую организацию – это просто позор. Недавно проходил чемпионат мира, и все видели, что женщины работали судьями и в поле, и на бровках. Так что женщины наступают и очень успешно выполняют свою работу. Так что делать такие заявления (Колоскову) – это, по меньшей мере, форменное безобразие", - сказала Смородская.