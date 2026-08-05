ВС России поразили автоматизированный склад в Киеве

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили в Киеве автоматизированный склад "Эпицентр" по обработке заказов и хранению товаров двойного назначения, а также комплектующих для производства беспилотников, сообщили в Минобороны России.