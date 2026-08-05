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ВС России поразили автоматизированный склад в Киеве - РИА Новости, 05.08.2026
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08:21 05.08.2026 (обновлено: 08:31 05.08.2026)
ВС России поразили автоматизированный склад в Киеве

ВС России поразили в Киеве склад по хранению товаров двойного назначения

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области.
  • Среди пораженных объектов — логистический центр "Эпицентр" в Киеве, где хранились товары двойного назначения и комплектующие для производства беспилотников.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили в Киеве автоматизированный склад "Эпицентр" по обработке заказов и хранению товаров двойного назначения, а также комплектующих для производства беспилотников, сообщили в Минобороны России.
ВС РФ в среду ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области.
"Поражены в городе Киеве: логистический центр "Эпицентр" (Киев), являющийся крупным автоматизированным складом данной компании, обеспечивающим обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА", - говорится в сообщении.
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