ВС России поразили автоматизированный склад в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области.
- Среди пораженных объектов — логистический центр "Эпицентр" в Киеве, где хранились товары двойного назначения и комплектующие для производства беспилотников.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили в Киеве автоматизированный склад "Эпицентр" по обработке заказов и хранению товаров двойного назначения, а также комплектующих для производства беспилотников, сообщили в Минобороны России.
ВС РФ в среду ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области.
"Поражены в городе Киеве: логистический центр "Эпицентр" (Киев), являющийся крупным автоматизированным складом данной компании, обеспечивающим обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18