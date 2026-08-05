Судьи хорошо отнеслись к российским синхронисткам на ЧЕ, считает Покровская

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские синхронистки стали получать более высокие оценки на международных соревнованиях после возвращения, поскольку судьи успели вновь привыкнуть к ним.
- На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России по синхронному плаванию завоевала три золотые медали в командных видах, а также получила несколько серебряных и бронзовых наград в разных программах.
- Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе на чемпионате Европы, который проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российские синхронистки стали получать более высокие оценки на международных соревнованиях после возвращения, поскольку судьи успели вновь привыкнуть к ним, заявила РИА Новости заслуженный тренер России Татьяна Покровская.
На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России по синхронному плаванию завоевала три золотые медали в командных видах - в произвольной и технической программах, а также в акробатической группе. Кроме того, Майя Дорошко в паре с Елизаветой Минаевой завоевала серебро в технической программе, а в паре с Александрой Шмидт - бронзу в произвольной. Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микст-дуэтов, Трофимов также стал третьим в технической программе одиночников.
"Конечно, мы уже адаптировались. Прежде всего, мы выступили на серии этапов Кубка мира. Нас уже увидели. На чемпионате мира мы были, можно сказать, новичками. Мы выступали в числе первых номеров, потому что раньше не участвовали ни в одном этапе Кубка мира. Поэтому жеребьевка была для нас самой неблагоприятной", - сказала Покровская.
По словам специалиста, в синхронном плавании судьи должны успеть привыкнуть к спортсменам, прежде чем начнут объективно оценивать их выступления. "В синхронном плавании не бывает так, чтобы дебютантка сразу вышла и победила. Здесь судьи должны присмотреться к спортсменкам, привыкнуть к ним. Так устроен этот вид спорта. Поэтому девчонкам на этих соревнованиях уже было легче выступать. Хотя чемпионат Европы тоже был для нас первым за долгое время. Думаю, что в этот раз судьи относились к нам очень хорошо. Многие оценки действительно соответствовали уровню наших спортсменок. Конечно, были моменты, которые нам казались предвзятыми, но так кажется всегда", - добавила Покровская.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.