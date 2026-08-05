Рейтинг@Mail.ru
Судьи хорошо отнеслись к российским синхронисткам на ЧЕ, считает Покровская - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 05.08.2026 (обновлено: 17:36 05.08.2026)
Судьи хорошо отнеслись к российским синхронисткам на ЧЕ, считает Покровская

Покровская: российские синхронистки стали получать более высокие оценки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТатьяна Покровская
Татьяна Покровская - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские синхронистки стали получать более высокие оценки на международных соревнованиях после возвращения, поскольку судьи успели вновь привыкнуть к ним.
  • На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России по синхронному плаванию завоевала три золотые медали в командных видах, а также получила несколько серебряных и бронзовых наград в разных программах.
  • Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе на чемпионате Европы, который проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российские синхронистки стали получать более высокие оценки на международных соревнованиях после возвращения, поскольку судьи успели вновь привыкнуть к ним, заявила РИА Новости заслуженный тренер России Татьяна Покровская.
На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России по синхронному плаванию завоевала три золотые медали в командных видах - в произвольной и технической программах, а также в акробатической группе. Кроме того, Майя Дорошко в паре с Елизаветой Минаевой завоевала серебро в технической программе, а в паре с Александрой Шмидт - бронзу в произвольной. Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микст-дуэтов, Трофимов также стал третьим в технической программе одиночников.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
"Надо радоваться": Журова ответила испанской синхронистке на обвинения
4 августа, 18:34
"Конечно, мы уже адаптировались. Прежде всего, мы выступили на серии этапов Кубка мира. Нас уже увидели. На чемпионате мира мы были, можно сказать, новичками. Мы выступали в числе первых номеров, потому что раньше не участвовали ни в одном этапе Кубка мира. Поэтому жеребьевка была для нас самой неблагоприятной", - сказала Покровская.
По словам специалиста, в синхронном плавании судьи должны успеть привыкнуть к спортсменам, прежде чем начнут объективно оценивать их выступления. "В синхронном плавании не бывает так, чтобы дебютантка сразу вышла и победила. Здесь судьи должны присмотреться к спортсменкам, привыкнуть к ним. Так устроен этот вид спорта. Поэтому девчонкам на этих соревнованиях уже было легче выступать. Хотя чемпионат Европы тоже был для нас первым за долгое время. Думаю, что в этот раз судьи относились к нам очень хорошо. Многие оценки действительно соответствовали уровню наших спортсменок. Конечно, были моменты, которые нам казались предвзятыми, но так кажется всегда", - добавила Покровская.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Российские синхронистки празднуют победу на Чемпионате Европы в Париже - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
"Русские украли нашу идею". Испанка психанула после триумфа России на ЧЕ
4 августа, 15:20
 
СпортТатьяна ПокровскаяМайя ДорошкоСинхронное плавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Ахмат
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Оренбург
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Динамо Москва
    0
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    К. Плишкова
    66
    02
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Наварро
    66
    22
  • Теннис
    06.08 01:15
    К. Хачанов
    Т. Атман
  • Теннис
    06.08 01:10
    Л. Самсонова
    Б. Крейчикова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала