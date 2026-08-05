Судьи хорошо отнеслись к российским синхронисткам на ЧЕ, считает Покровская

"Конечно, мы уже адаптировались. Прежде всего, мы выступили на серии этапов Кубка мира. Нас уже увидели. На чемпионате мира мы были, можно сказать, новичками. Мы выступали в числе первых номеров, потому что раньше не участвовали ни в одном этапе Кубка мира. Поэтому жеребьевка была для нас самой неблагоприятной", - сказала Покровская.

По словам специалиста, в синхронном плавании судьи должны успеть привыкнуть к спортсменам, прежде чем начнут объективно оценивать их выступления. "В синхронном плавании не бывает так, чтобы дебютантка сразу вышла и победила. Здесь судьи должны присмотреться к спортсменкам, привыкнуть к ним. Так устроен этот вид спорта. Поэтому девчонкам на этих соревнованиях уже было легче выступать. Хотя чемпионат Европы тоже был для нас первым за долгое время. Думаю, что в этот раз судьи относились к нам очень хорошо. Многие оценки действительно соответствовали уровню наших спортсменок. Конечно, были моменты, которые нам казались предвзятыми, но так кажется всегда", - добавила Покровская.